Con solo tres ingredientes: así es el bocadillo 100% extremeño

Las creadoras de contenido gastronómico, María y Hilleiry, son las responsables de los conocidos “bocatones gourmet”, una reinvención de este clásico que demuestra que un plato básico puede transformarse por completo con los ingredientes adecuados.

Bocatas para toda España

Su propuesta forma parte de un viaje gastronómico por las diferentes comunidades autónomas, en el que reinterpretan los bocadillos más típicos de cada región. Ya han pasado por Sevilla, con su serranito elaborado con mayonesa de ajo, lomo de cerdo, jamón, pimiento verde y tomate; y por Asturias, donde optaron por un bocadillo a base de chorizos a la sidra. También han versionado el bocadillo de Castilla-La Mancha, más ligero, con pisto manchego, queso y huevo.

El bocata extremeño

Ahora le ha tocado el turno a Extremadura, con una receta que se aleja de los tópicos y prescinde de ingredientes tan habituales como la torta del Casar, el jamón ibérico o la cachuela.

El bocadillo extremeño creado por María y Hilleiry está compuesto únicamente por:

Patatera de Cáceres

Queso de cabra extremeño con pimentón de La Vera

Miel. Esta última se utiliza para contrastar los sabores, aunque las creadoras reconocen que no pudieron añadir una miel virgen extremeña.

El resultado ha sido todo un éxito en redes, donde muchos usuarios han aplaudido la combinación por su originalidad y su guiño a algunos de los productos más representativos de la región.