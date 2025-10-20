Vuelco en una década: la mitad de los hogares de Extremadura ya consigue llegar a fin de mes

En más de la mitad de los hogares extremeños no hay problemas serios para llegar a final de mes. Teniendo en consideración que Extremadura es la región que tiene los salarios más bajos, esta realidad llama la atención, sin embargo, así se desprende de la última Encuesta de Condiciones de Vida publicada de manera anual por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en la que las personas entrevistadas colaboran cuatro años seguidos. Apuntado esto, la estadística señala que a cierre del pasado año, el 52,6% de los hogares de Extremadura se plantaba en los últimos días de cada mes con cierta o mucha facilidad económica.

Si se echa la vista atrás una década, la mejoría experimentada ha sido muy significativa debido a que en 2014 este porcentaje que mide el nivel de dificultad para afrontar los gastos se situaba en el 31,1%, por lo que se ha registrado un incremento de 20 puntos. Cabe destacar que estos datos no difieren mucho de los cuantificados a nivel nacional en este sentido, ya que un 54,4% del total de los hogares españoles tampoco presentaron grandes dificultades económicas en el pasado año frente a un 33,5% si se retroceden diez años.

Muchas dificultades

En la otra cara de la moneda se encuentran los hogares extremeños que en la anualidad pasada sí reconocieron tener muchas dificultades para poder llegar a final de mes y que se situaron en el 7,6% (8,7% en el ámbito nacional). Siete comunidades autónomas tuvieron mejores cifras que Extremadura: Castilla y León (7,5%), Islas Baleares (6,7%), Galicia (6,6%), La Rioja (6,6%), Asturias (6,1%), País Vasco (5,5%) y Navarra (5,5%). Hace una década, estos porcentajes se situaban en un 19,6% en la región y un 16,1% en el país, de manera que la evolución también ha sido favorable.

Oro apartado de la encuesta, en el que se analiza la carencia material, indica que el 39,4% de los hogares de la comunidad no tenía en 2024 la capacidad para poder hacer frente a los gastos imprevistos (34,9% a nivel nacional); el 37,5% no pudo permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año (32,4%); un 8,2% sufrió retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (10,3%); un 29,9% no pudo sustituir los muebles estropeados o viejos (26,7%); un 21,7% no fue capaz de mantener la vivienda con una temperatura adecuada (17,4%); un 4,7% no pudo permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días (6%); un 4,5% no tuvo para un ordenador personal (6,1%) y un 2,8% para tener un automóvil (5,8%).

Actividades de ocio

Por otra parte, y con respecto a los extremeños que registraron carencias relativas a las necesidades básicas, así como a la hora de desarrollar actividades sociales y de ocio, el informe estadístico refleja que en el pasado año un 12,2% no pudo permitirse gastar una pequeña cantidad de dinero en sí mismo; un 10,9% no tuvo la capacidad económica de participar regularmente en actividades de ocio; un 6,6% reunirse con amigos o familiares para comer o tomar algo al menos una vez al mes; un 5,8% no pudo permitirse sustituir ropa estropeada por otra nueva; un 1,5% tener dos pares de zapatos en buenas condiciones, y un 1,2% disponer de conexión a internet.

La encuesta del INE también estudia el régimen de tenencia de las viviendas. En el caso extremeño, la mitad de los hogares tenían una propiedad sin hipoteca, al igual que hace diez años, y un 20% si estaban hipotecados. En esta línea, indicar que el 12,5% tenía la vivienda en alquiler a precio de mercado, en un 2,7% estaba por debajo de este, y el 6,9% se encontraban en un estado de cesión. A nivel nacional, casi la mitad de los españoles no estaban hipotecados y un 24,7% sí.

Tasa de pobreza

Analizados estos aspectos, conviene reseñar que el 32,4% de la población extremeña presentaba riesgo de pobreza o de exclusión social, en función de la denominada Tasa Arope, que mide el riesgo de pobreza relativa, el porcentaje de población con carencia material y social severa y el porcentaje de población con baja intensidad en el empleo. Si bien este dato descendió en cuatro décimas porcentuales respecto a 2023, figura entre los cuatro más elevados en el conjunto de las comunidades autónomas. Del 32,8% de 2023, Extremadura pasó al 32,4%, un descenso inferior a la media registrada en España, que bajó del 26,5 al 25,8%.

Cáritas Mérida-Badajoz

El director de Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz, José Manuel Rodríguez, sostiene que «es innegable» que en los últimos 10 años se ha registrado una «leve mejoría» en cuanto a los niveles de pobreza, sin embargo, considera que las cifras absolutas «siguen siendo muy preocupantes». A nivel autonómico, manifiesta que con independencia del índice que se analice, los ciudadanos que se encuentran en exclusión social han disminuido ligeramente, pese a ello, son unas cifras «escandalosas».

El director de Cáritas Mérida-Badajoz, José Manuel Rodríguez. / S. GARCÍA

En este sentido, explica que en Extremadura continúan viviendo bajo el umbral de pobreza una de cada cinco personas. «Sí es verdad que ha habido una leve mejoría, creemos que por una mejora general de la economía y por la mayor extensión de algunas medidas de servicios sociales, así como por las mejoras en los índices de desempleo», asegura. «Tenemos la preocupación, el miedo de que cuando la bonanza económica acabe esas cifras de pobreza vuelvan otra vez a subir», reconoce.

Asimismo, en la actualidad tienen la preocupación de que hay variantes de la pobreza que no mejoran, como la crónica o la infantil, que en este último caso en Extremadura está por encima del 30%. «En Extremadura tenemos bolsas de pobreza importantes en las grandes ciudades y otras en las zonas rurales que no son materiales, sino de falta de oportunidades, de servicios o de soledad no deseada», apostilla Rodríguez.

Banco de Alimentos de Cáceres

El presidente del Banco de Alimentos de Cáceres, Juan Carlos Fernández, señala que en los últimos tiempos sí han percibido un descenso en el número de personas beneficiarias, aunque considera que esta bajada puede responder a la difusión de las denominadas tarjetas monedero, que son las destinadas por el Gobierno central a las personas que sufren privación material severa.

El presidente del Banco de Alimentos de Cáceres, Juan Carlos Fernández. / CARLOS GIL

Sobre esta cuestión, informa de que en 2023 atendieron a 8.300 personas, mientras que en la actualidad esta cifra se ha reducido a 5.900. «Creemos que la diferencia son las beneficiarias de las tarjetas monedero, aunque también hay gente que no las ha pedido y hay un número de personas que desconocemos. Hemos tenido un descenso de personas atendidas de entre un 10 y 12%, pero hay que ponerlo en dudas», señala. En esta línea, afirma que en los últimos años se han registrado altibajos: «Hasta 2021 hubo un aumento luego ha disminuido lentamente».

«No he notado un cambio importante en el perfil, aunque ahora hay familias que no son españolas», indica. «Las grandes empresas de alimentación han disminuido las donaciones porque trabajan para fabricar la cantidad exacta que van vender», lamenta. Por contra, la ciudadanía «siempre colabora». «Estamos satisfechos porque la gente está sensibilizada de que es muy triste no tener para comer, sinceramente, creo que no hay cosa más triste», apunta.