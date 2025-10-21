CSIF convoca una "gran concentración" el 31 de octubre por la homologación salarial de los empleados de la Junta

El sindicato CSIF ha convocado el 31 de octubre una "gran concentración" en Mérida para reclamar la homologación salarial de los empleados públicos que pertenecen a la Administración General de la Junta de Extremadura. La protesta se ha decidido tras comprobar que en el proyecto de presupuestos para 2026, cuyo tramitación parlamentaria comenzó la semana pasada, "no se contempla ninguna partida para cubrir esta demanda que lleva reclamando esta organización sindical desde hace mucho tiempo", también durante esta legislatura, y ante la falta de respuesta del Gobierno extremeño.

"Los empleados públicos llevan ya mucho tiempo esperando una respuesta de la administración y no podemos aguantar más, por lo que ante la falta de respuesta y de negociación no nos queda otro remedio que salir a protestar porque además se acumula a otra serie de reivindicaciones que la Junta de Extremadura no ha tomado en consideración hasta la fecha", ha afirmado el presidente del sector de CSIF de Administración General de la Junta, Juan José Samino.

"Enorme diferencia" con otras comunidades

Ha subrayado además la "enorme diferencia" que existe entre la media de los salarios de los empleados públicos de otras comunidades autónomas y los de Extremadura, que son aproximadamente unos 17.000 trabajadores.

El sindicato ya se dirigió por carta a comienzos de verano a la Consejería de Hacienda y Administración Pública para abordar este asunto en Mesa General de Negociación, pero todavía no ha recibido ninguna respuesta al respecto, según ha indicado.

Otras importantes demandas, ha añadido, son la falta de convocatoria de los concursos de traslados, de ascenso y promoción interna antes de las oposiciones de las ofertas de empleo público de 2022 y 2023, que se acumularán por la Administración a la actual oferta de 2021, que según la Junta serán convocadas antes de final de año.

Tampoco se tiene ninguna noticia del abono de los pluses de nocturnidad y festivos en periodo de vacaciones, permisos y bajas médicas después de las sentencias judiciales pronunciadas que han dado la razón a la organización sindical en este sentido.

CSIF ha recordado además que hace unos meses registró más de 4.000 firmas exigiendo dichos concursos, incluidos los puestos de estructura de personal funcionario "que llevan más de 10 años sin convocarse".