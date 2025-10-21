Educación anuncia las oposiciones docentes para junio de 2026 en Extremadura: 333 plazas para maestros, EOI y una especialidad de FP

La Consejería de Educación ha aprobado esta mañana la próxima convocatoria de oposiciones docentes en Extremadura: 333 plazas que se destinarán al cuerpo de maestros, a una especialidad de las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) y otras especialidades singulares de Formación Profesional. El 10% están reservadas para personas con discapacidad.

Según ha detallado la consejera de Educación a los medios, Mercedes Vaquera, la oferta se repartirá entre siete especialidades de maestros: 126 plazas para Educación Infantil, 37 para Pedagogía Terapéutica, 35 para Audición y Lenguaje, 32 plazas de Educación Primaria, 22 para Música, 9 para Inglés y otras 9 para Educación Física. Además, se convocarán 27 puestos para la especialidad de Inglés en las EOI y otras tres plazas para la especialidad de FP de Mecanizado y Mantenimiento de Maquinaria.

Esta oferta responde a un "estudio exhaustivo de todos los centros" que ha realizado la consejería extremeña en base a las necesidades que se estiman para el próximo curso 2026-2027, y no ha contado con el visto bueno de los cinco sindicatos con representación ante la administración regional, ya que no han acudido a la reunión "por la falta de documentación e información necesarias para poder celebrar la reunión con garantías", han asegurado esta mañana los sindicatos.

Sin embargo, la consejera ha subrayado que hace quince días que se les envió un correo "con información detallada de todas las plazas. Nuevamente las organizaciones sindicales se vuelven a confundir con la información", ha denunciado. Respecto a otra de las quejas sindicales, Vaquera ha explicado que cuando anunció a la prensa (el día anterior a la huelga docente del 7 de octubre) la oferta de en torno 300 plazas de esta nueva convocatoria fue solo para avanzar la propuesta que se iba a hacer en la mesa sectorial.

"Teníamos esperanzas de que volvierán al diálogo"

Aún así, la consejera ha explicado que la de hoy era la segunda convocatoria de reunión para tratar de oposiciones. La semana pasada no acudieron los sindicatos a ese primer encuentro, por lo que la consejería decició hacer un segundo llamamiento (hoy) en el que Vaquera sí esperaba ya la presencia de las organizaciones sindicales. "Teníamos esperanza de que volvieran porque es un tema muy importante para nuestros opositores y docentes, pero lamentablemente no ha habido la posibilidad de diálogo y negociación", ha lamentado la consejería. Aún así, Vaquera ha señalado que "esta consejería siempre va a seguir con la mano abierta, pero tampoco podemos paralizar la actividad, son muchas personas las que dependen de esta consejería y por eso hemos aprobado la convocatoria de oposiciones".

Así, ha señalado que con esta nueva oferta de 333 plazas, cuyos exámenes se realizarán en la segunda quincena de 2026 como suele ser habitual, "pretendemos estabilizar nuestras plantillas, a nuestros docentes y fortalecer y mejorar el sistema educativo".

Las oposiciones de maestro no se convocaban desde el año 2022, aunque que en 2024 se celebró la convocatoria extraordinaria de estabilización, con plazas de maestros y profesores de forma simultánea.