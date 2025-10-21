Extremadura busca más empresas para la FP Dual: 2 millones en ayudas para las pymes

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, María Mercedes Vaquera, ha animado a las empresas extremeñas a participar en los programas de Formación Profesional (FP) Dual, con el fin de contribuir a la preparación de futuros trabajadores, y ha anunciado una convocatoria de ayudas de 2 millones de euros para que las pymes puedan retribuir a los alumnos que realicen prácticas en sus centros.

Según ha explicado la Junta en una nota, durante una visita este lunes a la empresa INQUIBA, en Guareña (Badajoz), Vaquera ha explicado que el objetivo de esta medida es que los estudiantes perciban 5,5 euros por hora trabajada y coticen a la Seguridad Social, avanzando así hacia los modelos de FP dual europeos.

Prioridad a las FP de mayor demanda

La consejera ha destacado que las ayudas, cuya convocatoria se publicará próximamente, priorizarán las familias profesionales con mayor demanda y menor número de matriculaciones, como Agricultura, Hostelería, Turismo, Industria Alimentaria, Electricidad o Sanidad, entre otras.

Vaquera ha subrayado que el Ejecutivo autonómico "está apostando por este modelo educativo" y ha recordado que el curso pasado se firmaron más de 3.700 convenios con empresas, cifra que este año podría alcanzar los 5.000.

En el curso 2025-2026, Extremadura ofrece 817 opciones formativas de FP, entre ellas 608 grados, 26 cursos de especialización y 183 certificados profesionales, lo que supone 106 titulaciones más que el año anterior.

Por su parte, la directora de Ventas e I+D de INQUIBA, Ángela Soto, ha valorado la iniciativa, al considerar que la colaboración con los centros de FP "mejora tanto el aprendizaje del alumnado como su empleabilidad", especialmente en un contexto de escasez de mano de obra cualificada en varios sectores de la región.