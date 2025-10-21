Consejo de Gobierno
Extremadura se suma a un sistema común de licencias de caza y pesca válido en diez comunidades autónomas
Las tasas seguirán siendo gratuitas en 2026 en la región, donde la temporada ha comenzado con buenas perspectivas
La Junta de Extremadura firmará un convenio de colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y otras nueve comunidades autónomas para poner en marcha un sistema que permitirá la concesión de licencias interautonómicas de caza y pesca en aguas continentales válidas en todos los territorios adheridos.
Además de Extremadura, el acuerdo será suscrito por Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, Principado de Asturias y Región de Murcia, según ha detallado este martes la portavoz de la Junta, Elena Manzano, tras la reunión del Consejo de Gobierno.
Simplificación de trámites
El convenio habilitará a los titulares de las licencias para cazar y pescar en cualquiera de las comunidades firmantes sin necesidad de realizar trámites adicionales ante las distintas administraciones autonómicas. De esta forma, una única licencia permitirá ejercer estas actividades en diez territorios distintos.
Manzano ha subrayado que se trata de una medida "muy importante y de gran interés" para los miles de aficionados a la caza y la pesca en Extremadura, que reportará "un importante beneficio para los cotos extremeños" y contribuirá al desarrollo del aprovechamiento cinegético y piscícola en la región.
Licencia gratuita en 2026
En el caso de Extremadura, las tasas de las licencias de caza y pesca seguirán siendo gratuitas en 2026, una medida que el Ejecutivo regional aprobó a comienzos de este año y que ahora mantiene para fomentar estas actividades tradicionales y dinamizar el medio rural.
Desde el Ejecutivo regional destacan que la actividad cinegética y piscícola supone un importante motor económico y social en numerosas comarcas, generando empleo, turismo y actividad complementaria en el medio rural.
Buena campaña
La Junta de Extremadura espera que la temporada general de caza que acaba de comenzar de semana sea "buena", gracias a la primavera lluviosa, que seguramente ayudará a que aumente la calidad de los trofeos de cérvidos. En esta temporada, la región cuenta con un millar de nuevos cazadores, que han obtenido la licencia en el último curso organizado por la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza).
Durante la temporada de caza mayor se celebran en Extremadura unas 75 monterías cada fin de semana, es decir, 1.500 al año, "y todo lo que hay en torno a ellas implica un movimiento económico que ronda los 200 millones de euros anuales".
