Del País Vasco a Extremadura
Así es la gilda extremeña: aceitunas rellenas de Torta del Casar con jamón y gazpacho
Un cocinero ha compartido en TikTok su versión extremeña de este aperitivo vasco
Piparra, aceituna sin hueso y anchoa ensartadas en un palillo. Es la base primigenia de la gilda, nacida en San Sebastián en los años 40 cuando Joaquín Aramburu, cliente del bar Casa Vallés comenzó a ensartar en un palillo los ingredientes que se solían servir por separado. El nombre lo pusieron otros clientes, inspirados por la película 'Gilda' protagonizada por Rita Hayworth.
Este clásico de la gastronomía vasca, que se sirve habitualmente en los bares como acompañamiento de un txakoli (vino blanco vasco) o una caña, hace ya tiempo que se ha extendido a otras comunidades. Son muchos los establecimientos que sirven las características gildas por toda España, respetando su contenido original. Pero la popularidad de este producto ha ido más allá.
Gildas autonómicas
Recientemente, Dani, un creador de contenido especializado en cocina, ha revolucionado las redes con una nueva idea: gildas autonómicas. El chef ha publicado una serie de vídeos en los que prepara gildas para cada comunidad autonóma, basándose en la comida más típica y popular de cada lugar.
La gilda extremeña, en este caso, está compuesta de tres de los productos más característicos de la región. El cocinero rellena las olivas con Torta del Casar y las combina con jamón ibérico, además de llevar la correspondiente anchoa y guindilla. Para darle el toque final, la sirve sobre un gazpacho de cerezas del Jerte.
La asturiana y la madrileña
En el mismo vídeo, también prepara gildas asturianas y madrileñas. Para la primera, marina las olivas en sidra y las convierte en "mini cachopos rellenos de jamón y queso", además de añadir la piparra y una anchoa del cantábrico. Para la segunda, escoge aceitunas de Campo Real y las combina con patatas bravas, piparra, anchoa y un callo a la madrileña. Finalmente, la sirve con una salsa brava "siguiendo la receta original", según explica a lo largo del vídeo.
Cabe destacar que es uno de los contenidos más vistos en su perfil, con más de un millón doscientas mil visualizaciones, más de noventa mil 'me gustas' y casi mil comentarios.
