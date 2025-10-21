Dos nuevos contagios de fiebre del Nilo elevan a 27 los casos y a cuatro las muertes en Extremadura

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado dos nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura. Se trata de dos mujeres de 60 y 69 años pertenecientes al Área de Salud de Don Benito-Villanueva que se encuentran hospitalizadas en dicho hospital, lo que eleva a 27 el número de casos y a cuatro el de fallecidos (cifra sin precedentes) a causa de este virus transmitido por un mosquito del género Cúlex.

Seis de los contagios han sido asintomáticos, según ha detectado el Banco de Sangre de Extremadura en su colaboración en la vigilancia de esta enfermedad. En este momento, cuatro pacientes continúan ingresados en el Hospital Don Benito-Villanueva y uno en el de Mérida.

Los contagios se ceban especialmente con la región, porque, a diferencia de años anteriores, no hay muertes registradas en otras comunidades y la inmensa mayoría de los casos se están produciendo en Extremadura. Durante 2024 se notificaron un total de 32 casos de Fiebre del Nilo Occidental en Extremadura y tres fallecidos.

Autoprotección

El problema es que, pese a los tratamientos en zonas húmedas, parques o espacios verdes, y pese a los métodos de vigilancia, el virus prolifera en determinadas condiciones y su control es tremendamente complicado. Así lo explica el presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Cáceres, Juan Antonio Vicente Báez. De hecho, señala que "la actividad del vector no se reducirá hasta que las temperaturas no disminuyan de los 20ºC". De modo que, por el momento, "la mejor medida es la autoprotección que aconseja el SES": cubrir el cuerpo con ropa adecuada, no pasear al amanecer ni al atardecer, no tener recipientes con agua en el exterior de las viviendas, usar repelentes…

Ciclo de transmisión del Virus del Nilo. / El Periódico Extremadura

El proceso

El profesional asegura que existen tratamientos que se aplican en estas zonas, generalmente eficaces, para lastrar la proliferación de mosquitos del género Cúlex. Estos mosquitos (vectores), que contagian la Fiebre del Nilo a caballos y humanos con sus picaduras, se infectan a través de las aves silvestre (reservorios) que en sus viajes desde África traen el virus. El Servicio de Sanidad Animal, en colaboración con la Consejería de Agricultura, dispone de trampas de captura y además existen "caballos centinela" a los que se les van tomando muestras. Son métodos para conocer la circulación del virus. También hay sistemas activos de alerta como las propias donaciones de sangre, una vía por la se vienen detectando sucesivos casos.

Situación de vigilancia

La dirección del SES ha informado a las gerencias de las ocho áreas de salud de Extremadura para que se mantengan en "situación de vigilancia" ante cualquier sospecha de casos de clínica compatible y para mantener una actitud de "alerta" frente a posibles casos, con el fin de aumentar la capacidad diagnóstica, aunque el 80 por ciento de las infecciones en humanos son asintomáticas.