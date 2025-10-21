La Junta plantea al PSOE una rebaja del IRPF a las rentas de 24.000 a 60.000 euros para aprobar los presupuestos

La Junta de Extremadura ha ofrecido al PSOE una rebaja de medio punto en el IRPF para las rentas de entre 24.200 y 60.000 euros en el marco de la negociación de los presupuestos autonómicos de 2026, pero descarta aplicar cualquier subida para anular la compensación a los tramos más altos. Es la respuesta del Ejecutivo del PP a las medidas que los socialistas habían trasladado en materia de política fiscal, una vez descartada la reactivación del Impuesto de Patrimonio o el que grava las viviendas vacías.

La consejera de Hacienda, Elena Manzano, asegura que la negociación con el PSOE avanza en las reuniones internas y se ha mostrado sorprendida por la actitud de su secretario general, Miguel Ángel Gallardo, que no descarta la enmienda a la totalidad y de forma reiterada ha venido acusando a la Junta de bloquear el diálogo. Según Manzano, el último encuentro con la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez, y el responsable de Hacienda, Jorge Amado, tuvo lugar el pasado viernes y ahora su departamento está a la espera de recibir respuesta esta nueva tarifa del IRPF "en la que podemos avanzar".

Ajuste de los tipos

Inicialmente, el PSOE proponía a la Junta "ajustar" los tipos autonómicos del IRPF con nuevas rebajas para los tramos medios renta (24.200, 35.200 y 60.000 euros) y subidas de hasta un punto a los más altos (80.200, 99.200 y 120.200), en un modelo similar al que se logró pactar en la negociación de los fallidos presupuestos de 2025 y que según Manzano, ahora ha vuelto presentarse con "errores técnicos" en los tramos octavo y noveno.

Este modelo supone un impacto presupuestario de 14 millones de euros, con un ahorro fiscal de "alrededor de un millón y medio" para los contribuyentes con rentas de más de 60.000 euros y siendo el tramo de ahorro principal el de los contribuyentes con rentas de más de 35.000 euros. Para corregir estas "disfunciones", la Consejería de Hacienda ha remitido a los socialistas una nueva propuesta que "no sube los impuestos a nadie" y persigue "mayor justicia tributaria".

Infierno fiscal socialista

"No vamos a volver a ese infierno fiscal en el que hemos vivido muchos años", ha reiterado Manzano. La titular de Hacienda ha recordado que el PP ya redujo los dos primeros tramos del IRPF a los contribuyentes con rentas más bajas, que pasaron del 12% al 8% y 10% al inicio de la legislatura.

Ahora la intención es avanzar en los tramos tercero y cuarto, con una nueva reducción que supondrá más de ocho millones de euros y una "precisión clave": no habrá subidas para corregir el impacto de la bonificación en los niveles mayores de renta. "No subimos el impuesto a ningún contribuyente porque entendemos que la presión fiscal soportada es suficiente. Más aún cuando tenemos a un Gobierno que no toca la tarifa vinculada a la cuota íntegra estatal y que tiene mucho margen también para hacerlo", ha defendido Manzano.

Disposición "total"

La consejera ha reiterado que la predisposición del Ejecutivo autonómico al acuerdo "es total" y ha pedido a Miguel Ángel Gallardo "se aclare y actúe por el bien de Extremadura". "Necesitamos hechos, no titulares", afirma Manzano tras criticar que Gallardo diga que es Guardiola quien no quiere llegar a acuerdos y cuando fue él quien no se presentó a la reunión que convocó María Guardiola el pasado 29 de noviembre.

En cuanto a las conversaciones con Vox, la consejera indicó que su departamento les ha remitido de nuevo la documentación presupuestaria y les ha solicitado que presenten propuestas concretas: "No queremos un documento elaborado desde Madrid que desconozca nuestra comunidad. Les hemos pedido que aterricen sus planteamientos en materia fiscal y de gasto", ha reiterado.