El tren de frentes atlánticos impacta en Extremadura con lluvias y viento fuerte

La circulación atmosférica ha sufrido un cambio significativo, lo que marca el regreso de las lluvias atlánticas a España después de que el anticiclón de bloqueo sobre el Reino Unido se haya retirado. Esta alteración dará paso a un "tren de frentes" que entrarán por el oeste peninsular de forma prácticamente diaria. Esta situación, prevista para durar al menos hasta el fin de semana, dejará precipitaciones y fuerte viento en muchas regiones, siendo especialmente intenso en el noroeste, según un avance de eltiempo.es.

En este sentido, la región de Extremadura también ha experimentado un notable cambio meteorológico esta semana debido al establecimiento de esta circulación atlántica. Tras la retirada del anticiclón, una sucesión de frentes húmedos ha comenzado a impactar en la Península Ibérica, dejando lluvias y fuerte viento en el oeste.

Toda la semana

Las precipitaciones han hecho acto de presencia en la región este martes, formando parte del flujo de la vertiente atlántica. Las lluvias continuarán a lo largo de los días siguientes, siendo el jueves un día en el que se prevén precipitaciones en la comunidad, extendiéndose también a Madrid y Castilla-La Mancha.

En cuanto a la acumulación total de agua, la previsión indica que en el norte de Extremadura se podrían superar los 40 a 60 mm de precipitación hasta el fin de semana.

Predicción del miércoles

Para mañana la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) predice intervalos nubosos, localmente probabilidad de brumas y nieblas matinales, tendiendo a poco nuboso. Precipitaciones, débiles y dispersas, más probables en la primera mitad del día.

Las temperaturas no experimentarán cambios o sufrirán un ligero ascenso, registrando Badajoz 16 de mínima y 29 de máxima, y Cáceres 15 de mínima y 26 de máxima. Mientras que el viento soplará del oeste y suroeste, flojo con intervalos de moderado, y rachas fuertes.