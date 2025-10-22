Financiación equina
Las ayudas para la cría, selección y doma de caballos en Extremadura se pueden solicitar durante 10 días
La convocatoria señala que financiará con 100.000 esta iniciativa, con el objetivo de mejorar la calidad del sistema equino en la región
Lucía Suárez
El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este miércoles la nueva convocatoria de ayudas de la Junta de Extremadura destinadas a fomentar la cría, selección y doma de caballos de silla, con una dotación inicial de 100.000 euros para la anualidad 2025.
Unas ayudas que pretenden "incentivar la profesionalización del sector" mediante la participación de caballos y yeguas en concursos hípicos, lo que eleva su valor de mercado como producto contrastado, así como mejorar la calidad de la cabaña equina extremeña, permitiendo a los ganaderos obtener información relevante para los procesos de selección genética, a partir del rendimiento de los animales en dichos concursos.
Cinco líneas de ayuda
La convocatoria cuenta con una dotación de 100.000 euros, distribuida en cinco líneas de ayuda, cada una con 20.000 euros asignados, correspondientes a las distintas disciplinas hípicas reconocidas, que son Doma Clásica, Raid, Salto de Obstáculos, Doma Vaquera y Otras disciplinas (Concurso Completo de Equitación -CCE-, Técnicas de Rutas Ecuestres de Competición -TREC-, Enganches y Equitación de Trabajo)
El plazo para presentar las solicitudes será de 10 días hábiles a contar a partir de este jueves, 23 de octubre, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.
Con esta medida, la Junta de Extremadura reafirma su "apuesta por el impulso del sector equino como motor de desarrollo rural, patrimonio genético, generación de empleo y dinamización económica", señala.
- Plantados en verano y retirados tres meses después: vecinos de Badajoz cargan contra la gestión del arbolado
- ¿A qué hora abre el mercadillo de Badajoz los domingos? Aquí tienes el horario completo
- Incidente en el aeropuerto de Badajoz: un avión golpea un hangar militar y se cancela el vuelo antes de despegar
- El detenido por la muerte de su pareja en La Codosera dice que creyó haber atropellado a su suegra y huyó por 'miedo
- 3.000 personas corren en Badajoz por la inclusión
- Goiko Grill cierra en Badajoz: la popular hamburguesería baja la persiana tres años después
- Las imágenes del VIII Cross Solidario de la Guardia Civil de Badajoz
- Ya hay fecha para el sorteo de las VPO de Ronda Norte y Cuartón Cortijo