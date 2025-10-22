Los comités de empresa de las 5 centrales nucleares españolas respaldan la prórroga de Almaraz e instan a pedirla “cuanto antes”

Miembros de los comités de empresa de las cinco plantas atómicas españolas (Almaraz, Trillo, Ascó, Vandellós y Cofrentes) y de la fábrica de combustible nuclear de Juzbado (Salamanca) respaldaron este miércoles la continuidad de la central de Almaraz. También instaron a las eléctricas a que formalicen la solicitud de prórroga de esta instalación “cuanto antes” y a que el Ministerio para la Transición Ecológica la acepte y negocie.

En total, cerca de cuarenta representantes de los trabajadores de los diferentes sindicatos con presencia en los comités de estas instalaciones se reunieron durante la mañana para analizar y consensuar una posición común sobre el calendario de desmantelamiento del actual parque nuclear español, que arranca con la clausura de la planta extremeña entre 2027 y 2028. “Han venido de todas partes de España para apoyarnos y apoyar a nuestra central”, agradeció al término del encuentro el presidente del comité de empresa de Almaraz, Borja Romero, que destacó que en su transcurso se había podido constatar “la unidad que existe para reivindicar la continuidad de todo el parque nuclear más allá de la planificación actual”, que prevé su progresivo cierre entre 2027 y 2035.

Durante la reunión, aclaró, se acordaron varios “puntos reivindicativos”, entre los que mencionó en primer lugar el de pedir a las empresas propietarias que, una vez se ha constatado “su interés por extender la vida de las centrales nucleares”, soliciten formalmente la prórroga de Almaraz “lo antes posible”. Asimismo, añadió Romero, los representantes de las plantillas también instan al ministerio a que, tras recibir esta petición, la acepte y tramite para posteriormente sentarse a negociar “todas las partes participantes en este proceso”. “Es lo que hemos pedido siempre”, subrayó. El objetivo, dijo, es “garantizar” el futuro de Almaraz al tiempo que “ganar tiempo” para poder acordar el del resto de instalaciones. “Nos vamos acercando irremediablemente a la fecha límite”, para revertir la decisión de cierre, lamentó Romero, que recordó que a finales de este mes llegará un “hito importante” con la obligación de enviar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la documentación de licenciamiento asociada a la declaración de cese definitivo de explotación de la unidad 1.

Miembros de los comités de empresa de las centrales nucleares. / Toni Gudiel

De la misma forma, desde las representaciones sindicales se plantea a los distintos Gobiernos autonómicos afectados por los cierres que pongan encima de la mesa posibles soluciones “para que esto continúe”. Medidas en la línea de lo que “ha hecho ahora” la Junta de Extremadura con la promesa de rebajar progresivamente la ‘ecotasa’ que abona Almaraz para facilitar su viabilidad. Un anuncio que consideró que “ha animado” a las compañías propietarias (Iberdrola, Endesa y Naturgy) a acelerar la petición para que no paren sus dos reactores.

Por otro lado, Romero informó de que los representantes de los trabajadores han pedido ser recibidos en el ministerio para trasmitir “las graves consecuencias sociales y económicas” que tendría el cese de la actividad de las plantas “en la comarca nuestra y en el resto de comarcas afectadas”, si bien “a día de hoy no hemos recibido ningún tipo de respuesta”. En este sentido, reconoció que hay “una enorme preocupación”, “no solo en la plantilla del Almaraz”, sino también en “todos los ciudadanos de Campo Arañuelo” y de las demás zonas que albergan centrales. Algo que, arguyó, “hemos podido constatar hoy en la reunión”. “Evidentemente, son muchos puestos de trabajos directos e indirectos los que están afectados”, esgrimió Romero.

El presidente del comité de empresa de la central de Almaraz adelantó que, en el caso de que no se produzcan avances en la negociación de una prórroga, se ha concertado convocar movilizaciones. “Vamos a vigilar cómo evoluciona este proceso y a tener reuniones periódicas en las que analizaremos en cada momento los pasos que se han dado o los que no y determinaremos las movilizaciones necesarias”, afirmó.