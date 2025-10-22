La Confederación del Tajo trabaja para restaurar las zonas afectadas por los incendios en Cáceres

La lucha contra los efectos del fuego no cesa en Extremadura. La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha iniciado los trabajos de restauración hidrológico forestal para frenar los impactos de los grandes incendios forestales que este verano arrasaron unas 50.000 hectáreas en la cuenca, 34.332 de ellas en la provincia de Cáceres, lo que representa el 75% de la superficie total afectada en la demarcación.

En concreto, el organismo va a destinar 1,5 millones de euros con la finalidad de acometer actuaciones consideradas urgentes encaminadas a proteger las tomas de abastecimiento de agua potable, frenar la erosión en las zonas perimetrales del fuego y reducir el riesgo de inundaciones, especialmente en áreas como Cabezabellosa, Jarilla y Caminomorisco, que resultaron muy afectadas en este sentido.

Según ha informado la CHT a través de una nota de prensa, el incendio de Caminomorisco calcinó un total de 2.697 hectáreas, afectando a varios municipios y alquerías de la comarca cacereña de Las Hurdes. Las llamas afectaron a las cabeceras y a las laderas que nutren los arroyos donde se asientan las captaciones de los abastecimientos de Cambrón y Caminomorisco, así como del embalse de este municipio.

Los trabajos

Además, el fuego afectó las inmediaciones del núcleo de población, clasificado como área con riesgo potencial significativo de inundación (ARPSI), por lo que se establecieron también como prioriaria la protección del dominio público hidráulico en los cauces secundarios que vierten al arroyo de la Huertas. Dado que la zona del incendio tiene grandes pendientes, la CHT ha realizado albarradas y diques de gaviones. También ha retirado material vegetal muerto de las riberas con riesgo de caída a los cauces, especialmente en las zonas más cercanas a núcleos urbanos e infraestructuras de comunicación.

Por su parte, los incendios de Cabezabellosa y Jarilla afectaron a un gran número de municipios, tanto en el Valle del Ambroz como en el Valle del Jerte, con un total de 21.360 hectáreas quemadas. En líneas generales, según la Confederación, se han visto más comprometidos los abastecimientos del Valle del Ambroz que los del Jerte, a excepción de la toma del propio municipio de Jerte. En esta zona se han llevado a cabo los mismos trabajos que en Caminomorisco.