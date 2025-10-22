Daniel Rodriguez, el joven de 21 años que revoluciona la IA desde Badajoz

A sus 21 años, Daniel Rodríguez, un joven madrileño, lidera OLAWEE, una innovadora plataforma que integra diferentes inteligencias artificiales con el objetivo de facilitar su uso a las pequeñas y medianas empresas. Nacida en Badajoz, en el entorno innovador de FUNDECYT, dentro del Parque Científico y Tecnológico de Extremadura, la herramienta busca acercar la tecnología de manera intuitiva, responsable y accesible.

“El proyecto nace de la necesidad de nuestros clientes de tener un orden y una óptima gestión de la inteligencia artificial. Quisimos crear un producto sencillo, donde pudieran acceder y tener toda la IA explicada para ellos”, explica Rodríguez.

OLAWEE es una herramienta donde las inteligencias artificiales se complementan entre sí, aportando lo mejor de cada una y haciéndolo de forma cercana y comprensible. La plataforma, que ya cuenta con más de un centenar de clientes en Extremadura, ofrece un espacio donde se pueden utilizar, combinar y personalizar distintas herramientas de IA desde un mismo lugar. Su filosofía es clara:

La tecnología debe adaptarse a las personas, y no al revés

De la curiosidad a un proyecto de impacto

El interés de Daniel por la inteligencia artificial surgió como el de muchos jóvenes: por curiosidad. “Comenzó un poco como todos, cuando era la novedad y todos queríamos ver cómo era la inteligencia artificial y hablar con ella. En la universidad empecé a hacer pruebas, a indagar y a descubrir herramientas nuevas. Vi cómo se podía combinar la inteligencia artificial con otras utilidades prácticas, y eso me enganchó por completo”, recuerda.

De esa inquietud nació la idea de crear una herramienta que simplificara la IA y la pusiera al alcance de cualquier empresa. Así surgió OLAWEE: “Nace de la necesidad de nuestros clientes de tener un orden y una óptima gestión de la inteligencia artificial. Lo que hicimos fue crear un producto simple, donde pudieran acceder a las herramientas y tener toda la IA explicada para ellos.”

OLAWEE es un proyecto realmente ambicioso, que nace alejado de los grandes polos de innovación: “Alejarse de ciudades como Madrid o Barcelona te permite ver los negocios de una forma más cercana. En Extremadura y Castilla y León hay una necesidad real de herramientas útiles para las pymes, y eso nos ha ayudado a crear un producto mucho más adaptado a ellas”. Desde su sede en FUNDECYT, el equipo de OLAWEE trabaja en estrecha colaboración con empresas locales y ya planea incorporar nuevas funcionalidades en próximas versiones.

Tecnología al servicio de las personas

La plataforma ofrece un entorno donde el usuario puede combinar, comparar y entender distintas inteligencias artificiales desde un solo espacio, eliminando barreras técnicas y permitiendo que cualquier pequeña y mediana empresa (pyme) aproveche su potencial: “Queremos que la inteligencia artificial llegue a todo el mundo, no solo a quienes la dominan. Con OLAWEE acercamos la IA paso a paso, con pautas, ideas y herramientas explicadas de manera sencilla. Quitamos el miedo a escoger entre inteligencias artificiales”, afirma Rodríguez.

Algunos ejemplos de su aplicación: Creación de campañas de marketing personalizadas

Diseño de presentaciones y contenidos visuales

Elaboración, revisión y comprobación de documentos

Todo esto se gestiona desde un mismo chat, donde el usuario puede cambiar de herramienta sin empezar de cero. Por ejemplo, puede generar una idea de campaña con una IA más creativa y luego desarrollarla con otra más analítica. “OLAWEE es una herramienta muy completa, donde las inteligencias artificiales se complementan entre sí, aportando lo mejor de cada una de forma intuitiva y cercana a las necesidades del usuario”, explica Daniel.

Captura de pantalla de OLAWEE / OLAWEE

Un reto para el talento joven

Rodríguez reconoce que emprender siendo tan joven no es fácil: “Uno de los mayores retos es la falta de ayudas y de confianza. Las empresas buscan experiencia, así que hay que ganarse poco a poco su credibilidad”. También lamenta que el sistema educativo no incentive suficientemente la innovación: “En la universidad se enseña mucha teoría, pero no se nos incita a crear nuestros propios proyectos. Hay talento, pero faltan medios para impulsarlo.”

Ética y responsabilidad aplicado a la IA

En un contexto donde la ética de la inteligencia artificial está en debate, Rodríguez insiste en que el verdadero riesgo no está en la tecnología, sino en su mal uso. "La inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo. Quien trabaje con ella va a avanzar más rápido que quien no lo haga. Igual que ocurrió con los libros: al principio se temía que restaran conocimiento, pero en realidad ampliaron las posibilidades de aprendizaje. Lo mismo ocurre con la IA: cuanto más la uses, más te enriquece".

El equipo de OLAWEE promueve una transformación digital donde la inteligencia artificial se use como una herramienta de apoyo, no de sustitución.

Actualmente, treinta empresas utilizan la versión beta de OLAWEE, y el balance no puede ser más positivo. “El feedback ha sido positivo. Han entendido fácilmente las cualidades de cada inteligencia artificial y han reducido el tiempo que dedicaban a tareas repetitivas gracias a los asistentes personalizados. Pero esto no se queda aquí: poco a poco iremos añadiendo nuevas funcionalidades en próximas versiones".

Un proyecto ambicioso

Con la vista puesta en los próximos años, Daniel tiene claro el camino: “Soñando a lo grande, veo a OLAWEE expandiéndose por toda España, creciendo desde Extremadura y Castilla y León, e incluso llegando a internacionalizarse". Además, el madrileño subraya su apuesta por Extremadura: "Puede convertirse en un referente tecnológico si se sigue apostando por la innovación y el talento local".