Educación publica las nuevas listas extraordinarias de docentes: 4.000 admitidos en 23 especialidades

Construcciones civiles y edificación, Imagen personal y Música, entre las que cuentan con más aspirantes provisionales

Las personas excluidas o que necesitan realizar subsanaciones pueden reclamar hasta el próximo 5 de noviembre

Guadalupe Moral

Cáceres

La Consejería de Educación ha publicado este martes los listados provisionales de aspirantes admitidos para constituir 23 listas extraordinarias de docentes que estaban pendientes de resolución y que estarán formadas por casi 4.000 personas. En concreto, son un total de 3.991 los aspirantes que conforman ya esas nuevas listas, aunque todavía pueden crecer, ya que ahora se abre un plazo de reclamaciones para aquellos inscritos que hayan sido excluidos del proceso o se les exija alguna subsanación que se prolongará desde este jueves y hasta el 5 de noviembre.

Entre las especialidades con mayor número de inscritos destaca las vinculadas con el sector de la construcción, como Oficina de proyectos de construcción, con 414 admitidos por el momento, y Construcciones civiles y edificación, con otros 404. Le siguen Asesoría y procesos de imagen personal, que cuenta con otras 327 personas, Instalaciones y mantenimiento de equipos térmicos y fluidos (306 admitidos), Música (288), Organización y proyectos de fabricación mecánica (240), Procesos y productos de madera y mueble (239), Procesos y productos de artes gráficas (231), Organización y procesos de mantenimiento de vehículos (223) e Instalaciones electrotécnicas (200).

Por debajo de esas cifras se encuentran Sistemas electrónicos (con 193 personas admitidas), Equipos electrónicos (178), Sistemas electrotécnicos y automáticos (170), Informática (165) y Sistemas y aplicaciones informáticas (147). Y las especialidades menos numerosas son Mecanizado y mantenimiento de máquinas, con solo 4 admitidos, Fabricación de carpintería y mueble (8), Soldadura (25), Producción de artes gráficas (27), Latín (27), Griego (33), Estética (66) y Diseño de interiores (76).

En todas estas especialidades (y otras cuatro más que ya se resolvieron en septiembre) se convocó el pasado mes de febrero la constitución de listas extraordinarias como respuesta a la falta de profesorado que vienen sufriendo varias especialidades docentes en los últimos cursos y que obliga a la administración a llevar a cabo con frecuencia llamamientos urgentes.

