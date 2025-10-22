García-Page confía en que el AVE Madrid-Extremadura esté en 2030

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha confiado en que la línea de AVE Madrid-Extremadura, que pasará por Talavera de la Reina (Toledo), esté en 2030, aunque ha añadido: "Si queremos ser reservados, en 2032 o 2033".

García-Page ha hecho estas declaraciones durante la clausura del III 'Talavera Technological Forum' en Cazalegas (Toledo), organizado por La Voz del Tajo, donde se ha mostrado "optimista" con el crecimiento de la ciudad y de su comarca.

El presidente regional ha informado de que se están manteniendo reuniones con el Ministerio de Transportes y ha recordado que "el AVE por Talavera debería estar hecho hace mucho tiempo". Asimismo, ha destacado la importancia de la electrificación de la vía ferroviaria y de que por Talavera puedan pasar todas las mercancías que entran por el Atlántico hacia el centro de la península, lo cual ha considerado "clave".

Por otro lado, ha incidido en que una de las ventajas del crecimiento de Talavera de cara al futuro es la disposición de suelo para poder construir y ha avanzado que hay conversaciones con una empresa más importante que Meta para su instalación en la ciudad, pero "está muy pendiente y dependiente de la inversión del Estado en las redes eléctricas".

El Eje de la A-5

Respecto a la ubicación de Talavera en el eje de la A-5, ha aseverado que es "el polo de crecimiento más importante de Europa" y que ese crecimiento de la ciudad se refleja en la llegada de empresas tecnológicas.

El jefe del Ejecutivo autonómico también ha resaltado que la implantación del grado de Informática ha sido "un éxito" para Talavera y ha incidido en que "seguramente" en el conjunto regional se necesite ampliar los servicios, debido a la demanda de programadores e informáticos existente a nivel nacional.