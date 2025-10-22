Lucía Casani, la concursante de Operación Triunfo que ya brilló en un concurso de canto extremeño

Antes de pisar el plató de Operación Triunfo 2025, Lucía Casani ya había cautivado al público extremeño. La joven valenciana, natural de Paterna, participó en el Festival de la Canción de Extremadura en 2023, celebrado en Jerez de los Caballeros, donde consiguió llegar a la final interpretando “Creo en mí”, la misma canción con la que más tarde se salvaría en la quinta gala del talent musical.

Su paso por Extremadura

Su madre, Miriam, recuerda con emoción aquella experiencia: “No conocíamos el pueblo y nos perdimos, queríamos subir al mirador, y un señor muy amable nos llevó hasta arriba”, cuenta entre risas. “Extremadura es una tierra impresionante: su gente, su cultura, la comida… es realmente maravilloso”. La familia no guarda solo buenos recuerdos del certamen, sino también una promesa de volver: “Mi hija estaba flipando, decía ‘Tengo que volver’”.

Foto del backstage del programa con Dany Leal, con quien forjó una gran amistad. / Cedida

La familia Casani no olvida el cariño que reciben desde Extremadura. “Nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo que recibe Lucía desde Extremadura”, afirma Miriam, quien asegura que los mensajes de ánimo llegan “desde todas partes del mundo: México, Argentina, Chile…”.

Lucía, que ahora tiene 19 años y estudia Ciencias Políticas en la Universidad Jaume I de Castellón, ha demostrado desde pequeña una determinación inusual. Su madre confiesa que la música siempre fue su prioridad: “Ella jamás me pidió ir al parque. Lo que quería era volver a casa para que la ayudara a grabar una cover”.

Autodidacta y constante, aprendió a cantar viendo vídeos en YouTube, mientras su madre grababa sus primeros videoclips. Esa pasión la llevó, paso a paso, a escenarios más grandes.

En Jerez de los Caballeros / Cedida

En Operación Triunfo, Lucía fue favorita durante una semana, y aunque más tarde fue nominada por el jurado, conformado por Leire Martínez, Guille Milkyway, Cris Regatero y Abraham Mateo, se ha consolidado como una de las voces más prometedoras de la edición. Esta semana se juega su continuidad en el programa frente a su compañero Max, interpretando “Tu falta de querer”, de Mon Laferte.

Descubrir talento musical

El Festival de la Canción de Extremadura, en el que Lucía dejó huella, continúa siendo una plataforma para descubrir nuevos talentos. Con premios de hasta 1.000€ para el ganador del Micrófono de Oro, el certamen mantiene abiertas las inscripciones para su próxima edición y ya ha celebrado pruebas en Cáceres y Mérida.