La feriante extremeña que escribe novelas eróticas: "Al ser humano nos encanta el morbo"

"Todos tenemos tres vidas: la pública, la privada y la secreta". Con esta enigmática cita atribuida al nobel Gabriel García Márquez, la escritora pacense Rosa Morgado (Badajoz, 1962) introduce su última y audaz novela, La dama de negro (R.E. Editores). La publicación marca una inmersión de la autora extremeña en el complejo y a menudo desconocido universo del BDSM, acrónimo de bondage (ataduras), dominación, sumisión y sadismo y masoquismo. Un conjunto de prácticas erótico-sexuales que alcanzaron notoriedad global con el fenómeno de Cincuenta sombras de Grey.

Tres años de investigación y contraste

La idea para la obra surgió tras una propuesta de una pareja amiga de Morgado, ya iniciada en estos juegos, a raíz del éxito cinematográfico. Para garantizar la veracidad del relato sobre el mundo de una dómina, la escritora dedicó tres años a la investigación y documentación.

"Es un relato de lo que es el mundo de una dómina y todo ha sido contrastado", asegura Morgado, que concibe su trabajo más allá de la ficción. "He buscado mucha información, he investigado y me he asesorado. En realidad, 'La dama de negro' es una novela informativa sobre el BDSM, una parte más de la sexualidad del ser humano", apostilla.

Rosa Morgado presentando su novela en el Salón Erótico de Lisboa / Cedida

Un "boom" en Lisboa y el morbo de la autobiografía

La novela ya ha sido presentada en sociedad en el Salón Erótico de Lisboa, donde la respuesta de la crítica fue rotunda. "Ha sido un auténtico 'boom' y todo un trampolín... he vendido muchos ejemplares", confiesa Morgado, que este viernes presenta el título en Villanueva del Fresno.

La temática y la intensa promoción han generado gran expectación, levantando conjeturas sobre si la obra se basa en experiencias personales. "Al ser humano nos encanta el morbo y el libro está dando mucho morbo. Han llegado a preguntarme si está basado en mi vida real, y nada más lejos de la realidad, es una novela", aclara la escritora.

Una pareja me dijo que hicieron el amor como dos locos después de leer el libro

Sin embargo, Morgado reconoce haberse mimetizado con el personaje para la promoción, enfundándose sin pudor el cuero negro de una dómina en Portugal. "He descubierto un mundo nuevo y he probado alguna 'cosilla'", admite, mientras prepara su agenda para la Feria del Libro de Badajoz y una presentación en Olivenza, su localidad.

En Portugal. / Cedida

De feriante a novelista

Detrás de la pluma de la novela erótica se esconde una mujer de "raza" con una trayectoria vital singular. Rosa Morgado es una feriante retirada, profesión que hoy continúan sus tres hijos. Su espíritu luchador quedó patente durante la pandemia, cuando se convirtió en la voz de la Plataforma de Feriantes de Extremadura, defendiendo al sector.

Sus inquietudes literarias, cultivadas desde que de niña sacaba sobresaliente en las redacciones del colegio, se desarrollaron en su adolescencia con la publicación de historias de amor y textos dramáticos en la Revista Pronto. En 2015 firmó su primera novela, El poder del amor, con el apoyo del escritor Alberto Navalón.

El objetivo final de la novelista es puramente emocional: conmover al lector. "La escritura es una de las cosas más bonitas que me ha dado la vida", reflexiona. "Lo único que deseo es quien lea 'La dama de negro' sienta algo, rechazo, pasión, sensibilidad... hay quien ha llorado... y una pareja me dijo que hicieron el amor como dos locos", desvela Morgado.