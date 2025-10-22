Nvidia, la compañía más valiosa del mundo, destaca a Extremadura como "punto caliente" para instalar centros de datos

Nvidia es en estos momentos la compañía más valiosa del mundo, al superar a empresas como Apple y Microsoft, con un valor de mercado de más de 4 billones de dólares en junio de 2025, debido a su gran peso en la inteligencia artificial generativa. De hecho, se sitúa como líder en crecimiento en 2025, con un aumento de más del 116%, gracias a la demanda de sus chips para IA.

Pues bien, este tótem de la tecnología mundial se ha referido a Extremadura como un lugar idóneo para la instalación de centros de datos, tan necesarios en el mundo actual.

Así lo ha dicho el vicepresidente de Nvidia para la Supercomputación, Rod Evans, quien ha afirmado este miércoles que España se encuentra en la "vanguardia" y es "uno de los puntos calientes en Europa para instalar nuevos centros de datos", refiriéndose en concreto al caso de Extremadura, gracias a su capacidad energética, su superficie de terreno y el emprendimiento local.

En su intervención en el AI Congress, en Barcelona, recogida por la agencia EFE, Evans ha destacado el rol del país ibérico en el escenario europeo y ha asegurado: "Veremos cómo España empieza a convertirse en uno de los principales focos para centros de datos y tecnología de IA en los próximos dos, tres o cuatro años".

Europa tiene energía

El dirigente tecnológico ha querido rebatir las preocupaciones sobre el consumo energético de los centros de datos, al afirmar que hay "suficiente energía" y ha recalcado que, de hecho, hay "energía infrautilizada" en Europa por problemas de distribución.

En este sentido, ha citado el caso de Extremadura, donde la Central Nuclear de Almaraz (Cáceres) no se utiliza a plena capacidad debido al "alto coste de transmitir energía a grandes ciudades", y ha señalado que, junto a los amplios terrenos "infrautilizados", la región podría aprovecharse para instalar centros de datos.

"Si observas los principales países de Europa, muchos de ellos están exportando energía. Francia exporta energía, España exporta energía, el único que parece no hacerlo es el Reino Unido. Así que no me preocupa el consumo energético", ha repetido.

El directivo de Nvidia ha reconocido que hace unos años parecía que los centros de datos se ubicarían en países nórdicos, por necesitar aire frío, pero las nuevas tecnologías hacen que los ingredientes esenciales para estas infraestructuras sean "agua y energía".

"Y, ciertamente, España tiene mucha capacidad energética" y una "gran energía sostenible fuera de la red", ha añadido.

Con estas oportunidades, Evans ha afirmado que Europa tiene que participar en la "nueva revolución industrial" y ha explicado que mientras antes se estimaba que la IA tenía el potencial de generar beneficios por 1 trillón de dólares, ahora las estimaciones calculan que puede generar hasta 4 trillones de dólares para 2028.

Tres centro en proyecto en Extremadura

En estos momentos existen tres grandes proyectos para instalar centros de datos en Extremadura. Dos de ellos, para IA y computación avanzada, estarían en Valdecaballeros y Navalmoral, donde la compañía Merlin Properties ya ha materializado la reserva del terreno. Cada uno tendrá 1GW de potencia y pretenden aprovechar tanto la capcidad de producción eléctrica de Extremadura entre la planta nuclear de Almaraz (la que más aporta al sistema eléctrico nacional, con un 7% de la energía consumida en toda España), las renovables y el considerable potencial hidroeléctrco, y la disponibilidad de terrenos.

En Navalmoral, Merlin Properties ya ha materializado la reserva del terreno en el parque empresarial Expacio Navalmoral. Se trata de instalaciones ultraeficientes de última generación, sin consumo de agua (a diferencia de la gran cantidad que venían requiriendo este tipo de centros).

Dispondrá de entre 8 y 10 edificios con 100MW de capacidad IT cada uno y utilizará para comunicarse las redes de fibra oscura procedentes de Lisboa en dirección Madrid, entre ellas la habilitada por MERLIN-Edged para interconectar sus centros de datos de Vila Franca de Xira (Lisboa), Getafe (Madrid), Zona Franca (Barcelona) y Arasur (Vitoria). Por la condición de suelo finalista de los terrenos en que se implantará, será el primer campus objeto de promoción internacional.

Aprovechará los terrenos de la central desmantelada

Por su parte, el campus previsto en Valdecaballeros se ubicará en terrenos pertenecientes al recinto de la central nuclear desmantelada, y se conectará a la Subestación Valdecaballeros 400kv, también propiedad de Redeia.

Tendrá diez edificios con 100MW de capacidad IT cada uno y precisará de obras previas de infraestructura en materia de conectividad viaria y de fibra. El suelo requerirá, asimismo, tramitación urbanística a nivel local y regional y, por ello, este campus será objeto de promoción internacional posterior.

CC Green en Cáceres

Paralelamente se tramita en la capital cacereña el Ecopolígono CC Green, una de las mayores inversiones en la historia de Cáceres. Promovido por la empresa Ingenostrum, albergará junto a Las Capellanías un centro de datos libre de carbono con siete edificios y tecnología pionera.

Consumirá energía limpia, de ahí que incluya dos plantas fotovoltaicas (400 y 130 MW) y un lago de refrigeración con agua aprovechada de la depuradora. Pero también necesita recibir potencia de la subestación Los Arenales, situada a poca distancia, alimentada en parte por los grandes parques solares del entorno y con conexión a la presa de Alcántara. Las última proyecciones de Red Eléctrica contemplan por fin esta conexión.