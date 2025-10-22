Unidas por Extremadura registra su enmienda total a los presupuestos de la Junta: "Nos quieren tomar el pelo"

La primera carta ya está sobre la mesa. Unidas por Extremadura ha registrado este miércoles su enmienda total a los presupuestos de la Junta de Extremadura para 2026, que se enfrentarán a su primer trámite parlamentario el próximo 28 de octubre. Es la fecha clave para saber si la oposición salva el proyecto de ley de cuentas autonómicas o, con el preaviso de adelanto electoral, fuerza su devolución al Ejecutivo de María Guardiola y abre un nuevo escenario político en la región.

"Nos pretenden tomar el pelo", ha señalado este miércoles la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, desde el Registro de la Asamblea. La formación morada, que se retiró de la negociación tras la segunda ronda de reuniones con la Junta, fue la primera en confirmar que presentaría enmienda total a las cuentas y ha sido también la primera en registrarla. El plazo termina a las 14.00 horas de este jueves, sin que el PSOE y Vox hayan aclarado aún su posición.

Los diputados de Unidas por Extremadura registran su enmienda a la totalidad a los presupuestos de la Junta para 2026. / Asamblea de Extremadura

Adelanto electoral

La líder de Unidas acusa a la Junta de Extremadura de seguir una estrategia cortoplacista y basada en intereses partidistas. "No tienen ninguna intención de aprobar este presupuesto porque la señora Guardiola quiere llevarnos a unas elecciones anticipadas, como le ha marcado Feijóo desde Génova. Lo que dice de o me aprobáis las cuentas o el Scattergories es mío y me lo llevo, indica un infantilismo político bastante apabullante", considera De Miguel.

Frente a las cifras históricas que defiende el PP, la formación habla de números "muy mediocres y pobres", que siguen la senda de los presupuestos anteriores y que no afrontan los grandes retos que tiene Extremadura. En definitiva, la continuidad del modelo de "derechas" que, según Unidas por Extremadura, aumenta la desigualdad, no afronta los retos estructurales (despoblación, empleo, vivienda, juventud) y "merma la capacidad de las instituciones para intervenir en los problemas sociales".

Política fiscal "colonial"

La formación critica especialmente la política fiscal, a su juicio "un copia y pega de la señora Ayuso que no nos beneficia en absoluto", ya que perpetúa un modelo "colonial" que no solo regala impuestos a los más ricos, ahora también "a las grandes eléctricas que llevan décadas haciéndose de oro en Extremadura". A modo de ejemplo, De Miguel explica que el porcentaje de beneficios fiscales de todas las comunidades autónomas al que se acoge Extremadura en estos dos años no llega al 1% (0,3% de 54.000 millones), frente a más del 50% que adquiere Madrid.

La consecuencia directa de esta política tributaria es que Extremadura "no tiene dinero para afrontar los verdaderos problemas y retos", entre ellos la homologación de los docentes o la "deriva" de servicios públicos como la sanidad o la dependencia. Así, De Miguel ha considerado "preocupante" que las lista de espera quirúrgica prioritaria se encuentre en 121 días, cuando la ley dice que no deberían ser más de 30, a lo que se suma una Atención Primaria "absolutamente quebrada".

Servicios públicos "low cost"

En Educación, además de no afrontar la homologación salarial de los docentes, "se abre la puerta a la privatización" mediante esa política de cheques para las guarderías o las academias de inglés, que a juicio de la formación suponen un agravio comparativo a la población de las zonas rurales donde esos negocios no existen. Y en dependencia, "más de lo mismo: servicios low cost", ha criticado De Miguel.

Unidas por Extremadura también han reprochado que, ante la emergencia habitacional que se está viviendo, el presupuesto de la Consejería de Vivienda solo aumente un 0,5%. Asimismo, ha criticado que la Consejería de Gestión Forestal sea la que más disminuye su presupuesto "después de lo que ha sucedido este verano". "Es realmente tremendo la óptica que el PP tiene de Extremadura", ha lamentado tras considerar que "desde una óptica progresista, estas cuentas no se pueden aprobar".