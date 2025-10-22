Vaquera garantiza la subida salarial de 80 euros a partir de enero: "Los presupuestos no van a ser impedimento"

Aunque los presupuestos regionales para el año 2026, que ya han iniciado su tramitación parlamentaria, están todavía en el aire, la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, Mercedes Vaquera, garantiza que los docentes extremeños tendrán una primera subida salarial de 80 euros brutos mensuales a partir del próximo mes de enero. «El tema presupuestario no va a ser impedimento para que lo cobren», señaló el pasado lunes a los medios.

La titular de Educación espera que, «por el bien de todos los extremeños», el parlamento regional de su visto bueno a las cuentas autonómicas para el próximo año, pero aunque no fuera así parece que el aumento salarial está confirmado. «Este gobierno ha dicho que se va a cobrar y todavía no nos hemos echado para atrás en nada que hayamos dicho», añadió Mercedes Vaquera, quien aseguró que los profesores y maestros extremeños verán incrementados sus ingresos en un total de 1.120 euros el próximo año, lo que supondrá algo más de 22 millones de euros para las arcas autonómicas.

Lo que no parece confirmado por el momento es el aumento de otros 20 euros brutos mensuales más que la consejería ha ofrecido a los sindicatos a partir del año 2027 para escalar de forma «progresiva» hacia la homologación salarial que vienen reclamando los sindicatos de la enseñanza pública desde hace un año. Esta cantidad supondría unos 280 euros brutos anuales más para los docentes a partir de enero de 2027, pero por ahora parece sujeto al acuerdo con los sindicatos que sigue sin llegar. De hecho, las centrales sindicales volvieron el lunes a convocar una nueva huelga el 7 de noviembre para exigir la equiparación de los docentes extremeños a los del resto de las comunidades del país ante «la falta de avances significativos en la negociación» para la homologación.

La consejera, por su parte, sigue insistiendo en que su departamento continúa con la mano abierta al diálogo, pero ha defendido que la última propuesta realizada por la consejería es «razonable» y «acorde con la situación económica», ya que permite que «no se pierda la estabilidad del sistema presupuestario extremeño». Aunque los sindicatos no han cuantificado específicamente su demanda, la consejera señala que están pidiendo una subida de 200 euros mensuales para los más 16.000 docentes extremeños, lo que supondría 62 millones de euros.