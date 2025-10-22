A la venta más de 200 viviendas 'okupadas' en Extremadura: ¿Quién puede comprarlas?

En Extremadura se han registrado un total de 203 viviendas 'okupadas' a la venta en el portal inmobiliario Idealista durante el tercer trimestre de 2025. De ellas, 134 se localizan en la provincia de Badajoz y 69 en la de Cáceres, lo que representa un 2,3% y un 1,4% respecto al total de inmuebles anunciados en la plataforma.

Aunque no figuran entre las primeras posiciones del ranking nacional, Badajoz se sitúa aproximadamente en la décimoquinta posición de las 50 provincias analizadas y Cáceres en torno a la vigesimoctava, junto a territorios como Alicante o Albacete.

¿Quién compraría este tipo de inmuebles?

A raíz de este estudio, Francisco Marroquín, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cáceres (COAPI), señala que desde la organización no disponen de datos fehacientes sobre la okupación en la región. Marroquín segura que no conoce casos concretos de inversores que adquieran este tipo de propiedades en Extremadura. En otras provincias, sobre todo en las más pobladas —Madrid, Sevilla o Barcelona—, la situación es diferente.

El presidente del COAPI de Cáceres, Francisco Marroquín. / Cedida

"El Levante es, de hecho, una de las zonas más castigadas por la okupación, y allí se suele hablar de grandes compañías o de personas que han deshecho posiciones en otro tipo de operaciones, por ejemplo bursátiles, o que han recibido una herencia", explica.

Como inversión

Se refiere además al caso de sociedades o empresas que deciden invertir en patrimonio inmobiliario en lugar de repartir los dividendos: "Hablamos de gente que aspira a encontrar grandes chollos y que no tiene prisa por rentabilizarlos". Por eso, apunta, se trata de una inversión a muy bajo coste, pero sujeta a muchos riesgos.

"Yo ahora mismo, dentro de mi cartera de clientes, no se lo recomendaría a nadie, porque es una expectativa muy incierta. No se sabe cuánto tiempo va a durar esa ocupación y después, una vez que acabe, en qué estado va a quedar el inmueble", advierte.

¿Qué se puede hacer al comprar una vivienda con inquilino?

Marroquín califica este tipo de operaciones como "una aventura bastante arriesgada", aunque reconoce que el precio de la vivienda puede llegar a caer hasta un 50%. En cuanto al tiempo necesario para recuperar el inmueble, distingue entre la okupación ilegal —cuando alguien entra sin contrato— y la inquiokupación, que se da cuando el arrendatario deja de pagar el alquiler. "En el primer caso, hablamos de un mínimo de dos años. Si se trata de una inquiokupación y el ocupante se declara vulnerable o hay menores de edad, los plazos se alargan mucho más", apunta.

Según el informe de Idealista, en las capitales de provincia hay 40 domicilios okupados a la venta en Badajoz (2,2%) y 15 en Cáceres (0,8%). En el conjunto nacional, las viviendas sin propiedad anunciadas en la plataforma superaron las 23.000 unidades durante el tercer trimestre, lo que supone el 3% de los casi 767.000 inmuebles publicados, y el 39% de ellas se concentra en Cataluña.

"Falta de seguridad jurídica"

Para el portavoz de Idealista, Francisco Iñareta, hay un porcentaje muy relevante de propietarios "que se rinden hartos de esperar la intervención de la justicia" y que se ven obligados a vender su propiedad a un precio que, en muchas ocasiones, roza el 50% del real.

Para revertir esta situación pide políticas que protejan a los propietarios, que ofrezcan seguridad jurídica y les aseguren la recuperación de su vivienda. Lamenta además que se minimice esta realidad, utilizando a veces "comparaciones irreales" que cambian la percepción del mercado y redundan en la sensación de desprotección.

A nivel nacional

Siguiendo con las estadísticas nacionales, tras Cataluña se situó Andalucía, que concentró el 22% del total de las okupaciones; la Comunidad Valenciana, con el 11%; y la Comunidad de Madrid, con el 7%.

Por otro lado, Girona fue la capital española en la que más viviendas sin propiedad se vendían en el tercer trimestre, el 8,9% de las que se anunciaban. Le siguen Tarragona (8,8%), Sevilla (8,4%), Almería (6,4%) y Murcia (6,3%). Por encima de la media nacional también están Lleida (5,7%), Huelva (5,6%), Huesca (5,2%), Barcelona (3,7%), Santa Cruz de Tenerife (3,6%) y Málaga (3,4%).

Otros grandes mercados

El resto de grandes mercados tuvo un peso inferior a la media: en Palma supuso el 2,5% del total, en Madrid el 2,4%, en Valencia el 2,3%, en Alicante el 1,9%, en San Sebastián el 1,7% y en Bilbao solo el 1%. Soria fue la única capital donde no existían viviendas 'okupadas' a la venta.

Analizando el número de viviendas sin posesión en el mercado de venta, la ciudad de Barcelona lideró la clasificación con 855 viviendas 'okupadas' a la venta durante el tercer trimestre, seguida por Madrid (776), Sevilla (558), Murcia (427). Málaga (304), Valencia (200), Palma (184) y Almería (158).

Estas 8 capitales reunieron el 69% de todas las viviendas 'okupadas' en venta de las capitales españolas. Barcelona fue la provincia en la que más pesaron las viviendas 'okupadas' en el mercado de venta, con el 7,9 % de toda la oferta. Le siguieron las provincias de Sevilla (6,6%), Toledo (5,3%), Huelva (5,1%) y Almería (5,1%).