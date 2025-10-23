Sector agrario
Agricultura ha invertido 59 millones en seis actuaciones para mejorar el regadío en Extremadura
Begoña García Bernal, secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, ha participado este jueves en la II Jornada Técnica 'Infraestructuras de regadío: inversión con retorno social y territorial'
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha destinado más de 59 millones de euros en seis actuaciones de modernización y transformación de regadíos en la comunidad autónoma de Extremadura.
Cuatro de ellas se encuentran en ejecución y las otras dos restantes ya han sido entregadas a sus respectivas comunidades de regantes, según ha señalado la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García.
La exconsejera extremeña del ramo ha recordado asimismo que el pasado mes de julio se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la firma del convenio entre el ministerio y la Junta de Extremadura para la realización de las obras de modernización y consolidación de la comunidad de regantes de Badajoz-Canal de Orellana, la comunidad general del Canal de Orellana y la Presa de las Fraguas.
Marco común de colaboración técnica
Este acuerdo establece un marco común de colaboración técnica y financiera para la realización de "todas las actuaciones en las comunidades de regantes declaradas de interés general, así como las que puedan ser declaradas en el futuro".
En este sentido, Begoña García ha afirmado que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se ha propuesto que el sector del regadío cuente con unas infraestructuras "modernas y eficientes", que cuiden y no desperdicien "ni una sola gota de agua, ni un solo rayo de sol", porque ambos recursos son claves e imprescindibles para "disfrutar de un sector agroalimentario sano, fuerte y competitivo a nivel mundial".
Así lo ha destacado durante la inauguración de la II Jornada Técnica 'Infraestructuras de regadío: inversión con retorno social y territorial', que ha organizado la Federación de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Tajo (Fertajo).
- Ya hay fecha para el sorteo de las VPO de Ronda Norte y Cuartón Cortijo
- Plantados en verano y retirados tres meses después: vecinos de Badajoz cargan contra la gestión del arbolado
- Daniel Rodríguez, el joven de 21 años que revoluciona la IA desde Badajoz
- La Patrona de Badajoz visita la parroquia de San Juan Macías con motivo de su cincuentenario
- Incidente en el aeropuerto de Badajoz: un avión golpea un hangar militar y se cancela el vuelo antes de despegar
- El detenido por la muerte de su pareja en La Codosera dice que creyó haber atropellado a su suegra y huyó por 'miedo
- Joaquín Pérez Arroyo, Premio Empresario de Badajoz 2025
- Goiko Grill cierra en Badajoz: la popular hamburguesería baja la persiana tres años después