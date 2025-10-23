Las comunidades con menos renta registran más muertes por infarto: Extremadura, la segunda

Existen diferencias notables entre las comunidades autónomas en cuanto a mortalidad hospitalaria por insuficiencia cardiaca. En este sentido, los territorios con menor renta registran más muertes por infarto, revela un estudio presentado en el Congreso de la Salud Cardiovascular que organiza la Sociedad Española de Cardiología (SEC).

Según el estudio, Andalucía, Extremadura y Navarra registran las tasas más elevadas de mortalidad hospitalaria por insuficiencia cardíaca, mientras que Madrid, Baleares y el País Vasco presentan las cifras más bajas.

Carolina Ortiz, cardióloga del Hospital Universitario Fundación Alcorcón y primera firmante del trabajo, destaca que se han evidenciado "desigualdades relevantes que no se explican por la complejidad o el volumen hospitalario, sino por las diferencias de PIB per cápita".

Análisis actual

En este sentido, el estudio demuestra que en las regiones con menor renta, apunta Ortiz, la mortalidad ajustada por riesgo —que corrige las diferencias de edad y patologías previas para comparar en igualdad de condiciones— es más alta. Esa disparidad ya se había detectado entre regiones de otros países, como Estados Unidos o ciertas zonas europeas.

Sin embargo, hasta ahora no se habían realizado análisis recientes en grandes poblaciones españolas que analizaran estas desigualdades teniendo en cuenta tanto el riesgo clínico como los factores sociales que influyen en la salud, señala la especialista.

Los datos

La investigación, realizada con el apoyo técnico de la Fundación Instituto para la Mejora de la Asistencia Sanitaria, ha analizado los datos de 764.083 pacientes ingresados por esta patología entre 2016 y 2022 en 263 hospitales públicos del Sistema Nacional de Salud.

La insuficiencia cardíaca es una enfermedad grave en la que el corazón no logra bombear la sangre con eficacia, lo que impide que el cuerpo reciba el oxígeno y los nutrientes que necesita. En España afecta a casi un millón de personas y tiene un fuerte impacto tanto en la calidad de vida como en la mortalidad de los pacientes.

El trabajo analiza cómo influyen las condiciones sociales y el tipo de hospital en el número de ingresos y en la mortalidad durante la hospitalización por insuficiencia cardíaca.