Las FP son ahora la primera opción en las ofertas de empleo extremeñas

La Formación Profesional se ha consolidado como la vía más demandada por las empresas españolas, y en especial por las extremeñas. El último informe elaborado por las empresas de búsqueda de trabajo Infoempleo y Adecco revela que uno de cada tres puestos de trabajo ofertados en Extremadura exige contar con un título de FP (36,44%), superando por primera vez a la formación universitaria (22, 84%). Sorprende también el incremento de exigencia de los títulos de ESO y/o Graduado escolar como título único para ofertas laborales en la región. Un cambio que confirma la clara evolución del futuro formativo y que hoy sitúa a la FP en el centro de la empleabilidad, tanto a nivel regional como nacional. Con respecto a la situación del país, la Formación Profesional se ha convertido en el epicentro clave para cubrir las necesidades del mercado laboral. Más de un millón de estudiantes optaron por esta alternativa formativa durante el curso 2023/2024, según datos del Ministerio de Educación. Del mismo modo, casi la mitad de las ofertas en España ya solicitan candidatos con estudios de FP para sus empleos (46,96%), lo que supone un incremento de más de dos puntos respecto al año anterior y la cifra más alta registrada en los últimos años. Paralelamente, las ofertas que exigen titulación universitaria se reducen al 21,42%, consolidando un vuelco histórico en la demanda de perfiles profesionales de esta índole. Extremadura refleja con claridad esta transformación, pese a que la repartición de dicha oferta se mantenga aún bastante baja, con una distribución regional del 0, 46% frente al gran peso que ostenta, en pri-

La FP triunfa en el mercado

mer lugar y por tercer año consecutivo, la Comunidad de Madrid (27,67%), Cataluña en segundo lugar (25,45%) y Andalucía en el tercero (9,78%). De esta manera, Extremadura ocupa el último puesto del ranking en el reparto autonómico.El informe subraya además que los ciclos de FP más solicitados en la región extremeña son los de Grado Superior, que aglutinan ahora el 23,66% de las vacantes de este año. Por otro lado, los estudios de Grado Medio también se mantienen en auge, aunque con menor intensidad (12, 78%). En el caso de demanda de departamentos laborales específicos, se observa un aumento en la contratación de técnicos en Gestión Administrativa (6,29%), Electricidad y Electrónica (4,50%) y Fabricación Mecánica (2,61%).

Del mismo modo, las vacantes disponibles más numerosas siguen siendo las de los profesionales Técnicos, ocupando más de la mitad de las ofertas de los perfiles de FP (50,63%), mientras que el sector de Servicios se mantiene, por cuarto año consecutivo, líder en la distribución por sectores en la búsqueda activa de empleo. El segundo puesto de esta distribución lo ocupa la categoría de Empleados, con casi un 40 por ciento. En el extremo opuesto, las vacantes que buscan Mandos Intermedios se convierten en las únicas del país que reducen su presencia en la Formación Profesional. Ahora suponen únicamente el 9,41%. En cuanto a puestos concretos, se identifica cuáles son las profesiones más ofertadas dentro de la FP: El Comercial lidera el podio con un sólido 6,22% de sus vacantes dirigidas a la Formación Profesional, lo que refuerza la idea de la importancia y peso que adquieren ya los cargos vinculados a la gestión mercantil y administrativa.La apuesta cada vez mayor por la FP se debe, en parte, a la necesidad de cubrir perfiles técnicos difíciles de encontrar en otras formaciones educativas. Este tipo de estudios fomenta, entre muchas otras actividades provechosas, la participación activa en entornos profesionales reales casi desde el comienzo del aprendizaje. De esta forma se desarrollan habilidades que permiten al estudiante la adquisición de habilidades resolutivas ante situaciones cotidianas.

Mejora de la percepción social

El diagnóstico que dibuja el informe va más allá del simple aumento de la demanda de titulados en este campo: también pone de manifiesto cómo está evolucionando la manera de reclutamiento de personal en los últimos años. Ahora se va priorizando, paulatinamente, la rápida resolución y desempeño en el oficio frente al título universitario.

Una demanda que, a pesar de experimentar un claro crecimiento, no se ilustra aún de forma específica: Más del 75% de las ofertas nacionales que disponen trabajos para titulados de FP no especifican la rama formativa requerida, un porcentaje que ha aumentado 9,13 puntos porcentuales en tan solo un año y que evidencia dos cosas: En primer lugar, que las empresas valoran cada vez más un perfil técnico o formativo generalista pero práctico, y que, en contraposición, dicha multirreferencialidad en las titulaciones complica gradualmente la orientación concreta de estas ofertas.

Dicho estudio también vincula el crecimiento de la FP a una mejora en la percepción social de dichas formaciones. Cada vez más jóvenes eligen esta vía como primera opción, atraídos por una empleabilidad más inmediata y eficaz, además de ofrecer la posibilidad de formarse en estudios universitarios posteriormente. En Extremadura, las matriculaciones en Formación Profesional han aumentado un 28% en los últimos cinco años, según datos del Ministerio de Educación, un crecimiento que confirma el interés creciente por esta modalidad formativa.

Con este panorama, la FP emerge como la principal apuesta para el futuro laboral extremeño. Una formación práctica, conectada con las empresas y la innovación y adaptada a los retos tecnológicos, que hoy marca el rumbo del empleo en la región y redefine las prioridades del sistema educativo español.

La evolución de la FP refleja una transformación profunda en las demandas actuales de mercado, que actualmente se muestran en constante evolución. Extremadura, aunque aún con baja representación en el reparto nacional de ofertas, representa esta nueva tendencia al alza con la inscripción, cada vez mayor, de jóvenes que seleccionan las diferentes especialidades brindadas en dicho sector como el cimiento sobre el que construir su porvenir.