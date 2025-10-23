Nueva normativa
El informe del Gobierno sobre la Ley de Concordia extremeña ve "fundamentos suficientes" para declararla inconstitucional
El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática inicia el procedimiento para llevar la recién aprobada normativa al Tribunal Constitucional
El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha informado de la intención del Ejecutivo nacional de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Concordia, recientemente aprobada en la Asamblea de Extremadura con los votos favorables de PP y Vox. Así lo ha hecho público en los instantes previos a la entrega de la segunda edición de los premios Conchita Viera de la Diputación de Cáceres.
El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno de España ha estudiado la nueva normativa y considera que “existen fundamentos suficientes” para iniciar el procedimiento previsto en el artículo 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (TC) para la interposición de un recurso de inconstitucionalidad.
Tras realizar el estudio, se dará inicio al procedimiento. En primer lugar, deberá ser comunicado a la Junta de Extremadura y se convocará una negociación con grupos de trabajo para resolver las discrepancias y comunicar ambas posturas al TC.
Si las negociaciones no llegan a buen puerto, se presentará un recurso de inconstitucionalidad. “Es una ley que viene a dividir, pero las futuras generaciones deben saber lo que ocurrió”, ha precisado Quintana.
