La Junta pide a Vox que abandone los “discursos incendiarios” sobre los menores migrantes en una Extremadura "solidaria"

La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha pedido a Vox que abandone los “discursos incendiarios” sobre los menores migrantes no acompañados, al tiempo que le ha instado a sumarse a la petición al Gobierno de España para que adopte de manera “urgente” las medidas necesarias que permitan abordar con “eficacia” la crisis migratoria.

“Extremadura es solidaria, pero también rigurosa”, ha subrayado García Espada, quien ha recordado que la comunidad acoge a menores, pero también alega cuando no lo son, insistiendo en que Extremadura “es ante todo humanidad”. En ese sentido, ha señalado que los menores “merecen ser tratados con los recursos que precisan” y con la implicación de las instituciones “necesaria y suficiente para permitirles una vida personal plena”.

"Dejen de utilizar a los menores"

La consejera ha reprochado al diputado de Vox Álvaro Sánchez-Ocaña Vara que “dejen de utilizar a los menores como moneda de cambio en sus disputas políticas”, en respuesta a una pregunta en el Pleno sobre la posible llegada de menores migrantes no acompañados a Plasencia.

Ha explicado que el antiguo centro de menores de Valcorchero se encuentra actualmente en obras para su conversión en un centro especializado para menores del sistema de protección con problemas de conducta, dentro del Proyecto Cereza.

Se trata, ha precisado, de un centro de protección específico en régimen de acogimiento residencial e intervención socioeducativa y terapéutica para menores con problemas de conducta dependientes de la Junta de Extremadura.

Llamamiento a la responsabilidad y a la cooperación

Por ello, García Espada ha reclamado a los diputados de Vox que “dejen a un lado sus discursos incendiarios” y que no intenten “verse en los titulares a costa de plantear posibles e imposibles”. Les ha invitado, además, a sumarse a la petición del Ejecutivo regional al Gobierno central para que adopte las medidas necesarias ante la crisis migratoria.

Las imágenes del pleno de la Asamblea de Extremadura este jueves / Javier Cintas

“Ustedes siguen anclados en un discurso populista carente de humanidad, diseñado no para construir, sino para enfrentar”, ha dicho la consejera, quien ha recalcado que “Extremadura ha sido y seguirá siendo una tierra solidaria”, comprometida “con rigor, con compromiso y con el cumplimiento estricto de la ley”.

Ha añadido que no acepta “lecciones de quienes convierten a los menores en una herramienta política”.

Vox: "Temor vecinal notorio"

Por su parte, el diputado de Vox Álvaro Sánchez-Ocaña Vara ha preguntado a la consejera “qué está pasando en el centro de menores de Valcorchero”, al asegurar que existe un “temor vecinal notorio” en la zona.

Según ha dicho, los vecinos observan “con inseguridad e incertidumbre” que próximamente se acoja a menores migrantes no acompañados en esas instalaciones, situadas en barrios residenciales repletos de colegios. Por ello, ha pedido a la Junta que aclare “qué se está construyendo exactamente” en Valcorchero y “cómo se garantiza la seguridad” en los barrios colindantes.

“Claro que va a acoger”, ha asegurado el diputado, aludiendo al “run run de la calle”, y ha reprochado a PP y PSOE su voluntad de “abrir los brazos y repartir por Extremadura aquello que el presidente Sánchez nos obliga a tener a cambio de seguir en el poder”. Según ha afirmado, la atención a estos menores cuesta 4.200 euros por semana, un gasto que “no va ni a sanidad, ni a educación, ni a la estabilidad laboral de los trabajadores”.