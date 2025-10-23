"Soy de pueblo, pero soy artista": Magdalenita y Carlos Peguer triunfan en los GenZ Awards

Tras semanas de votaciones, el público español ha dejado claro quiénes son sus creadores de contenido e influencers favoritos. En una gala que reunió a todo el panorama digital del país, dos extremeños se alzaron victoriosos: Magdalenita y Carlos Peguer.

Una diva rural

La emeritense Magdalenita, ganadora en la categoría “Arte, Cultura y Creatividad”, celebró con emoción su victoria. En su discurso, reivindicó la profesión artística desde la realidad rural que la define: “Sé que me siguen muchos artistas. Yo soy de pueblo, pero soy artista, y ganarse la vida como artista en un pueblo es muy difícil”.

La creadora quiso mandar un mensaje de aliento a quienes, como ella, luchan por abrirse camino desde entornos pequeños: “Hay que seguir intentándolo. Ser artista es un trabajo muy complicado, es un camino muy largo, pero se puede. Nunca paréis de crear”.

Con esta victoria, no solo triunfa Magdalenita: triunfa la vida sencilla del pueblo, los paseos por sus calles, las visitas al lago para observar la evolución de los renacuajos. Vence la cotidianidad, el arte hecho a mano, la paciencia del barro y las piezas únicas que la extremeña crea desde cero.

El podcast de una generación

También hubo presencia extremeño en la categoría “Podcast & Audio”, donde Carlos Peguer, natural de Badajoz, y Mariang, de Cartagena, consiguieron finalmente la victoria con su programa La Pija y la Quinqui.

Tras dos nominaciones en ediciones anteriores, el dúo logró reunir los votos suficientes para hacerse con el premio gracias a un formato que ha conquistado a miles de oyentes jóvenes por su estilo natural, cercano y espontáneo. El proyecto, que nació hace tres años como una iniciativa entre amigos, se ha convertido hoy en uno de los podcasts más escuchados de España, acogiendo a numerosas celebridades en una charla amena en la mesa de su cocina.

Extremadura en el mapa digital

Los premios GenZ Awards 2025 confirman lo que ya era evidente: el talento extremeño es reconocido por el público. Tanto Magdalenita como Carlos Peguer demuestran que Extremadura se abre paso en el mapa nacional de la creación digital.