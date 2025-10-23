Empleo público
El SES anuncia las fechas y lugares de las oposiciones de diciembre en Cáceres y Badajoz
Están convocadas las categorías de técnicos en radiodiagnóstico, fisioterapeutas, grupo administrativo de función administrativa y cocineros
L. L. / G. M.
El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este jueves las fechas, horas y lugar de celebración de los exámenes de las oposiciones del Servicio Extremeño de Salud (SES) convocadas a finales del pasado año, que tendrán lugar los días 13 y 14 del mes de diciembre.
- Los técnicos en radiodiagnóstico se examinarán el día 13 en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Badajoz a las 10.00 horas (turnos: libre, discapacidad y promoción interna).
- Los fisioterapeutas tendrán que estar el día 13 en Facultad de Derecho de Cáceres a las 10.00 horas (turnos: libre, discapacidad y promoción interna).
- Los aspirantes del grupo administrativo de función administrativa deberán acudir el día 13 a la Escuela Politécnica de Cáceres y la Facultad de Veterinaria, a las 10.00 horas (turnos: libre, discapacidad y promoción interna). En este caso, la distribución de los opositores en las distintas sedes se publicará en el Portal de Selección del Personal del Servicio Extremeño de Salud (https://saludextremadura.ses.es/seleccionpersonal/ ), con antelación suficiente al día de realización de la prueba.
- Por su parte, la categoría de cocineros tiene fijado su examen el día 14 de diciembre (domingo) en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Badajoz, a las 10.00 (turno Libre y discapacidad).
Antes de las establecidas para diciembre, se examinarán en noviembre otras 18 categorías convocadas y 29 especialidades de facultativo especialista de área. Estos son los exámenes que se harán durante noviembre:
- Facultativo especialista de área en Alergología, Análisis Clínicos, Anestesiología, Angiología, Aparato Digestivo, Cardiología, Cirugía General, Cirugía Ortopédica, Cirugía Pediátrica, Dermatología Médico-Quirúrgico, Endocrinología, Hematología, Medicina Física, Medicina Intensiva, Medicina Interna, Medicina Preventiva, Microbiología, Nefrología, Neumología, Ginecología, Oftalmología, Oncología Médica, Oncología Radioterápica, Otorrinolaringología, Pediatría, Psiquiatría, Radiodiagnóstico, Reumatología y Urología: sábado 8 de noviembre en Cáceres
- -Psicólogo Clínico: sábado 8 de noviembre en Cáceres
- -Médico de familia en equipo de Atención Primaria: domingo 9 de noviembre en Cáceres
- -Farmacéutico de equipo de Atención Primaria: sábado 29 de noviembre en Cáceres
- -Veterinario en equipo de Atención Primaria: sábado 15 de noviembre den Cáceres
- -Enfermero especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria: sábado 15 de noviembre en Badajoz
- -Enfermero de urgencias de Atención Primaria: domingo 9 de noviembre en Badajoz
- -Técnico especialista de Laboratorio: sábado 29 de noviembre en Badajoz
- -Técnico auxiliar de Farmacia: domingo 16 de noviembre en Badajoz
- -Grupo técnico de Función Administrativa: sábado 15 de noviembre en Cáceres
- -Grupo de gestión de Función Administrativa: domingo 9 de noviembre en Badajoz
- -Ingeniero técnico industrial: sábado 22 de noviembre en Badajoz
- -Trabajador social: sábado 22 de noviembre en Mérida
- -Electricista: domingo 23 de noviembre en Badajoz
- -Gobernante: domingo 9 de noviembre en Mérida
- -Telefonista: domingo 30 de noviembre en Badajoz
- -Lavandero: sábado 22 de noviembre en Badajoz
Así, tras los primeros exámenes, celebrados el pasado fin de semana, en las especialidades de Odontoestomatólogo, Técnico Especialista en Radioterapia, Técnico de Gestión de Sistemas, Tecnologías de la Información, Celador, Pediatra de Equipo de Atención Primaria, Médico de Urgencia Hospitalaria y Enfermero Obstétrico-Ginecológico (matrona), a los que se presentaron más de 700 aspirantes (un 70% de los aspirantes inscritos), continúa el calendario para oposiciones correspondientes a las convocatorias del SES que se acordó el 18 de junio en la Mesa Sectorial de Sanidad.
Según aseguraba el SES el pasado junio, la totalidad de las pruebas se harán entre octubre y el próximo mes de febrero. Hay más de 40.000 personas inscritas para participar en este proceso selectivo.
- Ya hay fecha para el sorteo de las VPO de Ronda Norte y Cuartón Cortijo
- Plantados en verano y retirados tres meses después: vecinos de Badajoz cargan contra la gestión del arbolado
- Daniel Rodríguez, el joven de 21 años que revoluciona la IA desde Badajoz
- La Patrona de Badajoz visita la parroquia de San Juan Macías con motivo de su cincuentenario
- Incidente en el aeropuerto de Badajoz: un avión golpea un hangar militar y se cancela el vuelo antes de despegar
- El detenido por la muerte de su pareja en La Codosera dice que creyó haber atropellado a su suegra y huyó por 'miedo
- Joaquín Pérez Arroyo, Premio Empresario de Badajoz 2025
- Goiko Grill cierra en Badajoz: la popular hamburguesería baja la persiana tres años después