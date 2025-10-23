Becas talento joven
Convocan 61 becas para retener el talento joven en Extremadura
Extremadura impulsa la inserción laboral para los jóvenes de la región
La Junta de Extremadura, a través de la Dirección General de Universidad, la Universidad de Extremadura y la Fundación Universidad Sociedad, ha puesto en marcha un nuevo programa de becas: TR3S60, cuyo objetivo es retener el talento joven y facilitar su inserción laboral en el tejido productivo regional.
TR3S60
Estas 61 becas de formación están dirigidas a jóvenes de entre 16 y 30 años que hayan obtenido un Grado, Máster o Doctorado en la Universidad de Extremadura durante los últimos cuatro años. También podrán participar empresas o entidades con sede o sucursal en la región, que deseen acoger a estos titulados en prácticas.
El programa se desarrollará durante seis meses a tiempo completo, con una jornada de 37,5 horas semanales y una retribución de 1.230 € brutos mensuales. Las prácticas deberán finalizar, como máximo, el 31 de mayo de 2026.
Formación en fases
La formación se divide en dos fases simultáneas
- Fase 1: Programa Formativo de Capacitación en el Marco Europeo para la Competencia Emprendedora (EntreComp), con sesiones presenciales y virtuales.
- Fase 2: Prácticas en empresas u organismos de Extremadura, donde los participantes podrán aplicar sus conocimientos y adquirir experiencia profesional.
Plazos de inscripción
El plazo de inscripción para empresas y entidades permanecerá abierto hasta el 6 de noviembre de 2025 a las 23:59 horas, mientras que los recién titulados podrán presentar su candidatura a partir del 24 de noviembre.
Las solicitudes deberán formalizarse a través de la Plataforma de Prácticas de la Universidad de Extremadura.
