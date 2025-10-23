Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Becas talento joven

Convocan 61 becas para retener el talento joven en Extremadura

Extremadura impulsa la inserción laboral para los jóvenes de la región

TR3S60: el nuevo programa de retención de talento joven en Extremadura

TR3S60: el nuevo programa de retención de talento joven en Extremadura / rober solsona

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

La Junta de Extremadura, a través de la Dirección General de Universidad, la Universidad de Extremadura y la Fundación Universidad Sociedad, ha puesto en marcha un nuevo programa de becas: TR3S60, cuyo objetivo es retener el talento joven y facilitar su inserción laboral en el tejido productivo regional.

TR3S60

TR3S60 / UEX

TR3S60

Estas 61 becas de formación están dirigidas a jóvenes de entre 16 y 30 años que hayan obtenido un Grado, Máster o Doctorado en la Universidad de Extremadura durante los últimos cuatro años. También podrán participar empresas o entidades con sede o sucursal en la región, que deseen acoger a estos titulados en prácticas.

El programa se desarrollará durante seis meses a tiempo completo, con una jornada de 37,5 horas semanales y una retribución de 1.230 € brutos mensuales. Las prácticas deberán finalizar, como máximo, el 31 de mayo de 2026.

Formación en fases

La formación se divide en dos fases simultáneas

  • Fase 1: Programa Formativo de Capacitación en el Marco Europeo para la Competencia Emprendedora (EntreComp), con sesiones presenciales y virtuales.
  • Fase 2: Prácticas en empresas u organismos de Extremadura, donde los participantes podrán aplicar sus conocimientos y adquirir experiencia profesional.

Plazos de inscripción

El plazo de inscripción para empresas y entidades permanecerá abierto hasta el 6 de noviembre de 2025 a las 23:59 horas, mientras que los recién titulados podrán presentar su candidatura a partir del 24 de noviembre.

Las solicitudes deberán formalizarse a través de la Plataforma de Prácticas de la Universidad de Extremadura.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents