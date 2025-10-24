Los afectados por los incendios de Extremadura tendrán asistencia legal gratuita por teléfono, 'online' y presencial

La Junta de Extremadura y los colegios de abogados de Badajoz y Cáceres han activado un servicio especial para ofrecer asistencia jurídica gratuita e inmediata a las personas y entidades afectadas por los incendios forestales ocurridos este verano en la región.

El acuerdo acaba de ser rubricado por el consejero Francisco Ramírez y los decanos Ignacio Seller Rodríguez (Badajoz) y Carlos Alberto Montero Juanes (Cáceres). Su objetivo es ofrecer asesoramiento profesional especializado a los damnificados, garantizando una atención rápida y personalizada.

¿Cómo contactar?

El servicio se prestará a través del Sistema de Asistencia Jurídica Gratuita de ambos colegios, mediante un turno especializado de letrados con experiencia en Derecho Civil, Agrario y Administrativo.

Los interesados pueden contactar por teléfono en los números 924 59 03 79 (Badajoz) y 664 603 447 (Cáceres), de lunes a jueves, de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas.

También se habilitan los correos electrónicos serviciosincendios@icaba.es (Badajoz) y serviciosincendios@icac.es (Cáceres).

Comisión de seguimiento y financiación

La Consejería aportará 8.000 euros para financiar la puesta en marcha y el funcionamiento del servicio, mientras que los colegios de abogados se encargarán de la gestión operativa, la selección de los letrados y la difusión pública del convenio.

Además, se creará una Comisión de Seguimiento paritaria para evaluar los resultados y garantizar la coordinación entre las partes. El acuerdo estará vigente hasta el 31 de enero de 2026, con atención continuada para los casos iniciados antes de esa fecha.

Protección jurídica

Con esta iniciativa, la Junta de Extremadura y los colegios de abogados de Badajoz y Cáceres refuerzan su compromiso con la defensa de los derechos de los ciudadanos y la protección jurídica de quienes han sufrido las consecuencias de los incendios forestales de este verano.

Este convenio, firmado entre la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural y los colegios de abogados de Badajoz y Cáceres, da cumplimiento al compromiso que la presidenta María Guardiola anunció tras el Consejo de Gobierno extraordinario celebrado el 29 de agosto en Hervás, en el que se aprobó un paquete de medidas de apoyo a las zonas afectadas por los fuegos.