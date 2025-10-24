Carta directa al Gobierno: Iberdrola, Endesa y Naturgy ya piden por escrito ampliar la vida útil de Almaraz

Iberdrola, Endesa y Naturgy, las tres propietarias de la Central Nuclear de Almaraz (Cáceres), ya han trasladado al Gobierno su disposición para ampliar el calendario de cierre de la central nuclear de Almaraz, cuyo primer reactor tiene prevista su clausura en 2027, y el segundo en 2028. Así lo han confirmado fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que dirige Sara Aagesen.

Se trata de una petición que el sector nuclear espera desde hace meses para tratar de retrasar el calendario de cierre del parque atómico español, que comienza por Almaraz. No es todavía una petición formal, que se espera en los próximos días, pero sí una carta conjunta de las tres eléctricas por primera vez al ministerio para mostrar su deseo de alargar la vida útil de la central. Fuentes de Transición Ecológica aseguran a Efe que ya han recibido la misiva, si bien aclaran que en ella las tres compañías "exclusivamente trasladan su 'disposición' para ampliar el calendario de cierre" de la planta cacereña, pero que "no se notifica nada ni se avanza ningún tipo de actuación".

La solicitud formal "cuanto antes"

El paso dado por las compañías llega tras su acuerdo de esta semana para presentar "cuanto antes" la solicitud formal de continuidad de Almaraz (se baraja 2030), en coordinación con el Transición Ecológica, y antes de remitir la documentación para comenzar a preparar el cierre de la central al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), un paso obligado que tiene como tope el 1 de noviembre y que, curiosamente, coincidirá con la petición de prórroga.

Iberdrola, accionista mayoritaria con un 53% del capital, reafirmó su compromiso con la extensión de vida de la planta, una postura que comparte con Endesa (36%) y Naturgy (11%).

Tanto Iberdrola como Endesa han defendido que mantener las nucleares activas es beneficioso para los consumidores y para la seguridad de suministro, además de reforzar la autonomía energética del país.

Por su parte, Naturgy también ha respaldado en varias ocasiones una prórroga hasta 2030, antes de repensar el futuro nuclear de España.

El Gobierno mantiene sus "tres líneas rojas"

Desde el Ministerio de Transición Ecológica subrayan que en la carta "no se notifica nada ni se avanza ningún tipo de actuación" y recuerdan que la posición del Gobierno no ha cambiado.

Para estudiar cualquier ampliación de la vida útil de Almaraz, la propuesta deberá respetar las tres líneas rojas del Ejecutivo: Garantizar la seguridad radiológica de los ciudadanos, evitar cualquier incremento de costes para los consumidores o contribuyentes, y asegurar la conveniencia desde el punto de vista del suministro energético.

En 2019, las compañías propietarias y la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) acordaron un calendario de cierre en el que se prevé el cese de explotación ordenado de las centrales nucleares en España en el horizonte temporal 2027-2035. Si no se modifica, la primera en cerrar será Almaraz. Le seguirán Ascó I (finales de 2030), Ascó II (finales de 2031), Cofrentes (30 de noviembre de 2030), Vandellós (2035) y Trillo (17 de mayo de 2035).

Un debate de meses

El pasado mes de junio, Endesa e Iberdrola ya habían remitido una carta al ministerio planteando la extensión de vida del parque nuclear. En su respuesta, el gabinete de Aagesen fijó las mismas tres condiciones como requisito para tramitar cualquier solicitud formal.

Aquel escrito no fue firmado por Naturgy ni EDP, las otras dos empresas que rubricaron en 2019 el protocolo de cierre nuclear junto a Enresa, que fija un calendario de clausura entre 2027 y 2035.

La fiscalidad, otro punto clave

Las compañías han advertido en varias ocasiones de que la elevada fiscalidad nuclear es uno de los principales obstáculos para prolongar la operación de las centrales.

En este sentido, la Junta de Extremadura ha propuesto recientemente rebajar la ecotasa autonómica hasta un 50% con el objetivo de favorecer la continuidad de la planta de Almaraz, y en Valencia, el Gobierno autonómico ha anunciado su decisión de eliminar por completo la de Cofrentes. Parece que, de momento, las compañías podrían conformarse con estas reducciones y de momento eliminar la condición de que el Gobierno redujera sus principales cargas fiscales para plantear la prórroga.