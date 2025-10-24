Extremadura reactiva el proyecto de conexión entre Jerez de los Caballeros y la A-66, prometido hace 20 años

La Junta de Extremadura ha anunciado un paso definitivo para hacer realidad la mejora de las conexiones por carretera en la zona suroeste de la región, un proyecto que lleva dos décadas estancado desde su primer anuncio. El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, confirmó que, a lo largo del primer semestre de 2026, se licitarán los proyectos de la denominada "solución mixta" para conectar Jerez de los Caballeros con la Autovía de la Plata (A-66).

Esta solución, que ha recibido el respaldo unánime de alcaldes y empresarios de la comarca tras una reunión en Jerez de los Caballeros, consiste en la construcción de una vía 2+1 (tercer carril) entre Jerez de los Caballeros y Alconera. Desde este último punto, se proyectará una autovía que garantizará la conexión directa con la A-66, ofreciendo una salida "directa al tráfico tanto de turismos como de mercancías", según explicó el consejero.

Martín Castizo recalcó que la propuesta nace de criterios técnicos, habiendo sido validada por la Mesa Técnica de Expertos para las Infraestructuras en Extremadura, creada el pasado año para despolitizar la toma de decisiones.

Partidas en 2026 y crítica a la "promesa incumplida"

Las cuentas regionales para 2026 ya contemplan las partidas necesarias para la licitación de los proyectos de la vía 2+1, las circunvalaciones de Burguillos del Cerro y Brovales, así como el estudio informativo de la futura autovía entre Alconera y la A-66.

El consejero criticó la inacción de gobiernos anteriores, recordando que la primera promesa de una autovía entre Zafra y Jerez de los Caballeros data de 2005, bajo el Ejecutivo socialista. "Desde entonces, hace justo ahora 20 años, se han llenado ríos de tinta sobre dicha autovía, pero no se ha construido ni un solo kilómetro", sentenció Martín Castizo, quien aseguró que el actual Gobierno persigue que la obra "sí sea una realidad por fin en un plazo razonable".

Actuación inmediata en la EX-112

Más allá del proyecto a largo plazo, el Ejecutivo de María Guardiola ha priorizado una actuación urgente en la carretera actual, la EX-112, cuya situación el consejero calificó de "estado lamentable" por haber sido "desatendida".

Para dar una respuesta "realista y lo más inmediata posible", la Junta licitará el próximo mes de noviembre las obras de mejora de la EX-112 en el tramo que va desde Jerez de los Caballeros hasta la conexión con la EX-101. El importe de esta intervención superará los 8 millones de euros, cumpliendo así con una "actuación prioritaria" en la vía, concluyó el consejero, que estuvo acompañado por el director general de Infraestructuras Viarias, David Herrero Rubio.