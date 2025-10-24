Cultura
Guareña acoge este sábado el V Día de las Letras Extremeñas en homenaje a Luis Chamizo
El objetivo de este evento es dfundir e impulsar la literatura escrita en lenguas propias de Extremadura
Guareña acogerá este sábado, 25 de octubre, la quinta edición del Día de las Letras Extremeñas, una jornada dedicada a homenajear al poeta Luis Chamizo, organizada por el Órgano de Seguimiento del Extremeño y su Cultura (OSCEC), el Ayuntamiento de Guareña y la Asociación Luis Chamizo, con la colaboración de la Diputación de Badajoz.
Según señalan desde la organización, el evento pretende difundir e impulsar la literatura escrita en las lenguas propias de Extremadura, como la fala del valle de Jálama, el portugués rayano y el extremeño o estremeñu, reconocidas por la UNESCO y el Consejo de Europa.
El acto institucional contará con la participación del diputado provincial de Cultura, Ricardo Cabezas, y del alcalde de Guareña, Abel González Ramiro, además del presidente de OSCEC, Daniel Francisco Gordo Rodríguez.
Poesía, documentales y música
Durante la jornada se desarrollará un programa cultural que combina poesía, documentales y música en lengua extremeña, con la participación del poeta Javier Feijoo, la Rondalla La Miajina de Talarrubias, y los grupos Anhinojo Folk y El Gato con Jotas, entre otros.
El homenaje incluirá también una visita y ofrenda floral en la tumba del poeta, así como una ruta literaria por los lugares más emblemáticos de Guareña vinculados a la vida y obra de Chamizo, autor de El Miajón de los Castúos y Las Brujas.
Este evento, inspirado en el Día das Letras Galegas, busca consolidarse como una cita anual para la revalorización del patrimonio lingüístico y cultural de Extremadura y reconocer a las figuras más destacadas de su literatura en lenguas vernáculas.
