La ilusión vuelve al entorno de Almaraz: "Es una gran noticia. Nos hemos dejado la piel"

"Es una gran noticia. Nos hemos dejado la piel, pero parece que ha merecido la pena". Son palabras de Fernando Sánchez Castilla, presidente de la plataforma 'Sí a Almaraz, sí al futuro' y alcalde de la localidad de Belvís de Monroy, situada en el área de influencia de la Central Nuclear de Almaraz, tras conocer que las tres eléctricas propietarias de la planta --Iberdrola, Endesa y Naturgy-- han enviado una primera carta al Ministerio para la Transición Ecológica a fin de solicitar una prórroga al cierre de esta instalación, que genera 4.000 puestos de trabajo y es el principal motor de la zona la extremeña. El calendario suscrito por las compañías y el Gobierno exigía la desconexión del primer reactor en solo un año (noviembre de 2027).

La redacción de esa carta por parte de las compañías, a la que seguirá en los próximos días una solicitud formal, y el hecho de que el propio Gobierno lo haya confirmado, suponen dos pasos sumamente importantes para la extensión de la vida útil de la planta, porque son los primeros avances públicos hacia el diálogo por las dos partes. Ha costado. Basta decir que dentro de pocos días, el 1 de noviembre, se cumple el plazo para que las propietarias de Almaraz entreguen la documentación para el desmantelamiento de la planta al Consejo Nacional de Seguridad Nuclear. De hecho deberán entregarla, otra cosa es que las negociaciones frenen el calendario de cierre, y el primero paso se ha dado.

"Necesitamos quitarnos de encima esta losa"

"Ahora lo que esperamos cuantos antes es que se produzca la solicitud formal de la prórroga y que el ministerio se siente a negociarla. Necesitamos quitarnos de encima esta losa", declara el presidente de la plataforma 'Sí a Almaraz, sí al futuro' , que aglutina a decenas de poblaciones del entorno y colectivos de toda Extremadura. De hecho, en la zona no esperan una prórroga de cinco años, "sino hasta los 60 años de vida, como otras centrales similares a Almaraz", que, recuerda la asociación, está entre las mejores del mundo cuando cumple 40 años de trayectoria.

La plataforma recuerda, además, que hay proyectos esperando a desembarcar en la zona a la espera de tener garantizado un suministro energético potente y suficiente, que Almaraz les garantizaría si no se cierra (produce 2.093 MWe, que cubren el 7% de la energía del país). Es el caso del centro de datos de Merlin Properties, que estaría a la cabeza para IA y computación avanzada, en Valdecaballeros y Navalmoral. Cada uno tendrá 1GW de potencia.

"Estas opciones no deben ser alternativas a la central, sino complementarias, porque suponen el único camino para que Extremadura esté de una vez industrializada, que no ha estado nunca", señala. "No tenemos que quitar para poner, tenemos que sumar", concluye. "Las industrias quieren energía estable, barata y segura, y eso lo proporciona Almaraz".