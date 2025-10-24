La Junta apuesta por el emprendimiento joven como motor de desarrollo en el medio rural

La directora general del Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEX), Raquel Martín, animó ayer a los jóvenes extremeños a creer en sí mismos y a ver el emprendimiento como una oportunidad para construir futuro desde sus pueblos. Lo hizo durante la inauguración del I Congreso de Emprendimiento Rural de Extremadura que se celebra hasta hoy en Montánchez y Cáceres, organizado por el IJEX, la Asociación de Jóvenes Empresarios de Extremadura (AJE Extremadura), la Mancomunidad Sierra de Montánchez y la Cámara de Comercio de Cáceres.

El objetivo de este encuentro es ofrecer un espacio de aprendizaje, inspiración y colaboración para jóvenes que viven o desean desarrollar su proyecto empresarial en el medio rural. Martín compartió su experiencia personal al crecer en un entorno rural y ha recordado "lo importante que es ver oportunidades cerca de uno mismo y tener referentes que nos inspiren a construir proyectos desde nuestros pueblos". Insistió en que "cualquier persona joven que quiera quedarse en Extremadura tiene recursos y apoyo institucional para hacerlo", según destacó el Ejecutivo en nota de prensa.

En esta línea, Martín también animó a los jóvenes "a explorar el emprendimiento y la colaboración local como formas de mantener vivos los pueblos y generar comunidad. El emprendimiento no es solo crear empresas, es creer en uno mismo y apostar por un futuro compartido", señaló. Asimismo, puso en valor la necesidad de fomentar referentes entre la juventud extremeña. "Si a muchos de nosotros nos hubieran sembrado antes la semilla del emprendimiento, hoy tendríamos una Extremadura aún más dinámica y emprendedora".

La directora general concluyó reafirmando el compromiso de la Junta de Extremadura con la juventud rural e indicó que "creemos en cada uno de vosotros, individual y colectivamente, y estaremos a vuestro lado en este camino". En el acto inaugural también intervinieron el alcalde de Montánchez, Joaquín Plana; el presidente de la Mancomunidad, Juan Rodríguez; la vicepresidenta segunda de la Diputación de Cáceres, Isabel Ruiz; y el presidente de AJE Extremadura, Javier Jiménez.

Programa del congreso

El I Congreso de Emprendimiento Rural de Extremadura se celebra en dos jornadas. La primera, ayer en Montánchez, contó con mesas de diálogo centradas en la experiencia de emprendedores de la Sierra de Montánchez y de otras zonas de Extremadura en ámbitos como la agroalimentación, la moda, la innovación social o el turismo. Además, se desarrollaron varios talleres bajo el título 'Del discurso a la acción', que abordaron temas como el turismo, el relevo empresarial, el emprendimiento internacional desde el ámbito rural y la ganadería y agroindustria.

La segunda jornada se celebrará hoy en Cáceres, con la charla inspiradora 'Emprender en un mundo cambiante: claves del éxito', a cargo de Carlos Martínez, y un encuentro intergeneracional 'Aprender del camino', moderado por la directora general del IJEX, en el que dialogarán empresarios premiados en ediciones anteriores de los Premios AJE. La gala de los Premios Joven Empresario de Extremadura 2025 cerrará el congreso, que cuenta con la participación de jóvenes emprendedores, asociaciones empresariales, técnicos de desarrollo local, representantes institucionales y expertos en innovación rural.