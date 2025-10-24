Muere un trabajador de 54 años atrapado por una máquina en una cooperativa de El Torviscal

Tráfico suceso en la noche de este viernes en El Torviscal, entidad local menor de Don Benito, donde ha fallecido un trabajador de la empresa Didaymaz. La víctima mortal, de 54 años, ha quedado atrapada en una máquina de esta cooperativa agrícola y los sanitarios desplazados no han podido hacer nada por salvar su vida.

El incidente se registraba en las instalaciones de la cooperativa, situada en la carretera de Zurbarán, sobre las 22,20 horas, cuando el 112 Extremadura ha recibido el aviso de la emergencia.

Al lugar han acudido una Unidad Medicalizada del SES, bomberos y efectivos de la Guardia Civil.