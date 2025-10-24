PSOE y Vox señalan el camino de las urnas en Extremadura: "Estamos preparados"

El adelanto de los comicios autonómicos está más cerca de ser una realidad. Los dos partidos que tienen la llave para que la Junta de Extremadura pueda sacar adelante los presupuestos de 2026, PSOE y Vox, han coincidido este viernes en acusar de haber roto las negociaciones a la presidenta de la Junta, María Guardiola, y del posible anticipo electoral. Esto les habría llevado a tener que presentar enmiendas a la totalidad a las cuentas, tras la anunciada por Unidas, y a prepararse para activar el 'modo electoral'. Y es que el debate de estas tendrá lugar el próximo martes 28 de octubre y, en caso de constatar que no cuenta con los apoyos necesarios, la jefa del Ejecutivo ya ha avisado que convocaría elecciones anticipadas.

Para tumbar las cuentas de Guardiola, los socialistas tendrían que votar a favor de la enmienda de Vox o los de Santiago Abascal abstenerse en la del PSOE, que contaría también con el voto favorable de Unidas. Sin embargo, ninguna de estas opciones parece viable. El PSOE, que ha evitado dar a conocer cuál será su voto, ha manifestado que este se enmarcará en sus principios, ideología y atendiendo a los intereses de la mayoría social de la región, mientras que Vox, que tampoco lo ha adelantado, se ha limitado en afirmar que "no van a defraudar a sus votantes".

Retirar enmiendas

Por su parte, el consejero de Presidencia, Abel Bautista, ha instado a los grupos a que retiren las enmiendas totales si quieren seguir negociando las cuentas. Desde las filas socialistas le ha contestado la portavoz del grupo parlamentario, Piedad Álvarez, quien ha sido tajante: “No retiraremos la enmienda a la totalidad, no cedemos ante los chantajes de la señora Guardiola”. “Nos sorprende que, después de comenzar estos presupuestos con un chantaje, presupuestos o elecciones, ahora se siga jugando con el chantaje”, ha denunciado.

Para el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, la presidente extremeña es la culpable del bloqueo presupuestario y de una posible convocatoria de elecciones, al considerar que "ha fracasado" con las cuentas y “se niega a negociar con nadie”. "No se puede echar a la oposición la responsabilidad de su propio fracaso”, ha traslado. El dirigente socialista ha recordado que otros expresidentes, como Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Guillermo Fernández Vara o José Antonio Monago, han estado "en situaciones similares y han aprobado los presupuestos porque, además de presentarlos, negociaron”.

Elecciones

Gallardo ha recalcado que el PSOE “está en disposición de hablar y también de ceder”, pero ha advertido de que “el que no tenga presupuesto no es responsabilidad del PSOE”. “¿En qué está dispuesta a ceder Guardiola?, ha cuestionado. "No se puede estar jugando con los extremeños ni con la estabilidad de Extremadura”, ha afirmado. Además, ha asegurado que el PSOE está preparado para afrontar unos comicios y que los extremeños tendrían entonces “la oportunidad de recuperar la estabilidad y las políticas sociales reforzadas”.

Desde las filas de Vox, su portavoz, Óscar Fernández, ha manifestado que si Extremadura acude a las urnas será por "la absoluta incapacidad para llegar a un acuerdo con absolutamente nadie" de Guardiola. En su opinión, el Gobierno regional presentó el presupuesto sin tener en cuenta ninguna de las aportaciones de Vox y teniendo al PSOE como "socio preferente". "Estamos preparados y nuestro apoyo va a subir" en las urnas, ha augurado. En este caso, los extremeños "tendrán claro que estos dos años de gobierno del Partido Popular y la señora Guardiola han sido una estafa".

En este sentido, ha señalado que en el PP tienen una "altísima expectativa" sobre el resultado en una convocatoria que obedece al "mandato" de Alberto Núñez Feijóo para ir a un "superdomingo electoral" en marzo. De ahí que considere que el Gobierno extremeño no haya tenido en ningún momento interés en negociar con ellos, ha indicado Fernández, quien insiste en que ha sido el PP quien "ha dado por rotas las negociaciones desde antes casi de que se comenzase" una "teórica negociación que no se ha producido".

El diputado de Unidas por Extremadura, Joaquín Macías, ve aún "muchas incertidumbres" con respecto al adelanto electoral y no descarta "ninguna posibilidad", incluso que finalmente sean prorrogados los presupuestos y Guardiola continúe gobernando en minoría como hasta ahora. "Estamos acostumbrados también a que cambie la opinión de la presidenta en el último momento", ha señalado. En cualquier caso, considera una "evidencia" que la dirigente extremeña "no tiene ninguna habilidad para negociar" tras llegar a la "misma situación" que el año pasado.