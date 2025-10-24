Estos son los tramos más peligrosos de las carreteras estatales en Extremadura

El Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha analizado los datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) correspondientes al quinquenio 2019-2023 para la red de carreteras del Estado. El indicador empleado es el Índice de Peligrosidad Medio (IPM) que relaciona los accidentes con víctimas en un tramo de 1 kilómetro con la intensidad media diaria de vehículos.

Así y según estos datos, en Extremadura se han identificado varios tramos convencionales (no autopista/autovía) que presentan un riesgo significativamente superior a la media nacional. Según AEA: "se trata de tramos de un kilómetro de carreteras de la Red del Estado con un Índice de Peligrosidad Medio igual o superior a 82".

Adicionalmente, un informe de Real Automóvil Club de España (RACE) indica que Extremadura tiene unos 105,3 kilómetros de carreteras con riesgo elevado de accidente —el 6,5 % de los 1.626,1 kilómetros analizados en toda España.

Gráfico de las carreteras más peligrosas de Extremadura. / EL PERIÓDICO

Por provincias: Badajoz y Cáceres

Según este estudio, estos son los puntos kilométricos con más peligrosidad en Extremadura:

Provincia de Badajoz:

N‑432, punto kilométrico 56. Con una intensidad media de vehículos de 4.635 vehículos al día.

N‑630, punto kilométrico 607. Con una intensidad media de vehículos de 246 vehículos al día.

N-630, punto kilométrico 647. Con una intensidad media de vehículos de 1.331 vehículos al día.

Provincia de Cáceres:

N‑110, punto kilométrico 353. Con una intensidad media de vehículos de 751 vehículos al día.

N‑5, punto kilométrico 202. Con una intensidad media de vehículos de 74 vehículos al día.

N‑521, punto kilométrico 133. Con una intensidad media de vehículos de 1.698 vehículos al día.

N-521, punto kilométrico 147. Con una intensidad media de vehículos de 1.632 vehículos al día.

N-630, punto kilométrico 428. Con una intensidad media de vehículos de 1.367 vehículos al día.

N-630, punto kilométrico 436. Con una intensidad media de vehículos de 1.367 vehículos al día.

N-630, punto kilométrico 479. Con una intensidad media de vehículos de 2.480 vehículos al día.

A juicio de los expertos, los datos reflejan que los tramos peligrosos se corresponden con carreteras convencionales y no en vías rápidas (autovías). De hecho, el mayor índice de peligrosidad se registra en el kilómetro 202 de la nacional 5 que, curiosamente, cuenta con muy baja intensidad de tráfico. En este sentido, también se recomienda a los conductores adecuar la velocidad, evitar maniobras de adelantamiento en calzada única y estar atentos a condiciones de visibilidad o trazado difíciles.