UGT critica el "abandono" que sufren las enfermeras del Sepad y reclama su equiparación salarial y mejores condiciones

El sindicato UGT Servicios Públicos Extremadura ha celebrado una concentración este viernes, 24 de octubre, ante el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) en Mérida, contra el "abandono institucional" de sus enfermeras, especialmente en los centros residenciales, para las que reclama su equiparación salarial con las del Servicio Extremeño de Salud (SES) y la mejora de sus condiciones.

La secretaria del sector de Autonómica de UGT Servicios Públicos, Érica Gutiérrez, ha reconocido en declaraciones a los medios que, tras la concentración en este mismo lugar el pasado 4 de agosto (cuando reclamaron a la Junta una mesa de negociación para solucionar la falta de cobertura de enfermeros del Sepad en verano), esperaban que la administración se hiciera eco de las reivindicaciones y del "malestar" del colectivo de enfermería. Otros sindicatos como Satse, también han apoyado la concentración de este viernes.

Horas extras

Sin embargo, "desgraciadamente" se han visto "obligados nuevamente a salir a la calle a mostrar su malestar", porque "no solamente" no se han abonado las horas extras, como se les prometió, en el mes de septiembre, "sino que a día de hoy no saben ni cómo se les va a abonar".

Además, ha agregado, no se ha producido ninguna reunión con el colectivo como sí lo ha solicitado, y ante lo que UGT por su parte ha hecho las negociaciones para que la propia Secretaría General pueda reunir al colectivo "lo antes posible y hacerle llegar sus escritos", en aras especialmente de que "sus reivindicaciones y condiciones laborales dejen de ser tan precarias".

En este punto y después de que la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, haya avanzado que en la nómina de octubre se abonará "por primera vez" desde la creación del Sepad las horas extras acumuladas por las enfermeras de las residencias acumuladas por la cobertura de turnos por las vacaciones, Gutiérrez ha expuesto que se trata de "un anuncio", igual que se hizo el 4 de agosto por parte de la Junta, de manera que desconocen "totalmente" cómo se van a abonar esas horas extras.

Una situación, ha apostillado, que no es "puntual" del verano, dado que el personal de enfermería "hacen horas extras, hacen horas, acumulación, todo el año y eso es lo que tienen que solucionar, el Sepad y la administración".

Faltan "muchos" sanitarios

Del mismo modo, ha hecho hincapié en que faltan "muchos" sanitarios en los centros residenciales del Sepad y que, además de los problemas que se dan en las vacaciones, la situación que critican "se da durante todo el año", dado que "los profesionales están abocados a que las bajas no se cubran, a que los permisos incluso se denieguen porque no se pueden cubrir, a hacer turnos dobles para dar atención a sus usuarios".

"Y desgraciadamente la administración no pone una solución real", tras lo que ha expuesto que necesitan un reconocimiento económico, porque "por supuesto no pueden cobrar menos" y las enfermeras del Sepad "no son de segunda". "Son enfermeros y enfermeras de la Junta de Extremadura y tienen el derecho de cobrar exactamente lo mismo que cualquier otro organismo", ha aseverado, como también deben contar con los recursos humanos suficientes y tener unas condiciones laborales "dignas".

Entre los participantes, Maite Higuero, enfermera en el centro residencial El Prado de Mérida, ha contado su caso y que dicho espacio no ha habido ningún sustituto de enfermería, por lo que entre quienes se iban de vacaciones e "incluso" una vacante que está sin cubrir han tenido que bajar los mínimos.

En concreto, ella se pidió las vacaciones en agosto pero cuando quedaba una semana o diez días de dicho periodo "voluntariamente" se incorporó a trabajar, porque la situación de sus compañeros "era ya insostenible" y estaban doblando turnos o se habían bajado los mínimos de personal.