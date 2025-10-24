Vox pide a la Junta una "auditoría integral" que permita detectar "cualquier fallo" en los cribados de cáncer

El Grupo Parlamentario de Vox ha registrado una iniciativa en la que pide a la Junta que lleve a cabo una "auditoría integral" que permita detectar "cualquier fallo" en los cribados de cáncer, como el de mama o cérvix.

El portavoz de Vox en la cámara regional, Óscar Fernández Calle, ha informado de esta iniciativa con la que se busca que "no pase en Extremadura" lo que ha sucedido en otras regiones con estas pruebas. "Para que no pase en Extremadura lo primero que hay que solicitar, y es lo que nosotros solicitamos a través de esta iniciativa, es una auditoría para que nos digan realmente qué es lo que está pasando, cómo está la situación y también que en el plazo máximo de 30 días se remita un informe exhaustivo sobre este asunto a nosotros, en este caso a la Cámara", ha señalado.

De esta forma, Fernández Calle ha indicado que su grupo busca saber exactamente la situación en la que se encuentran las pacientes extremeñas para estar "tranquilos de que está todo bien, si así es el caso".