El tiempo
El 112 amplía la alerta amarilla por lluvias en el norte de Cáceres a toda la jornada del sábado
Se espera una precipitación acumulada de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas
El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha ampliado la alerta amarilla por lluvias para este sábado en el norte de Cáceres hasta las 00:00 horas del día 26. Con una probabilidad de entre el 40% y el 70%, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, se prevé una precipitación acumulada de 40 mm en 12 horas.
El 112 recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento de su ayuntamiento, para que revisen y presten especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado.
A la ciudadanía en general se le recomienda circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos ni en las orillas de los ríos. En casa, mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación de agua. En caso de necesidad ponerse en contacto con el 112.
- Ya hay fecha para el sorteo de las VPO de Ronda Norte y Cuartón Cortijo
- Daniel Rodríguez, el joven de 21 años que revoluciona la IA desde Badajoz
- Los quioscos de prensa tienen los días contados en Badajoz
- Joaquín Pérez Arroyo, Premio Empresario de Badajoz 2025
- Sergio, persona sin hogar en Badajoz: 'No queremos ser invisibles
- La Patrona de Badajoz visita la parroquia de San Juan Macías con motivo de su cincuentenario
- El 45% de los asistentes a las jornadas de la Delegación de Defensa en Badajoz, se plantea trabajar en el Ejército
- Quince años sin salir de un patio en Montijo: la historia de Runi se hace viral en redes sociales