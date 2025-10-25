Apoyo extremeño a Almaraz: ¿Por qué ha cambiado la percepción ciudadana sobre las nucleares?

Prácticamente todo el mundo conoce los riesgos que puede entrañar una central nuclear y los residuos que genera (permanecen radioactivos durante siglos). Sin embargo, casi siete de cada diez españoles están a favor de que estas instalaciones prolonguen su vida útil, según la encuesta encargada por beBartlet a Cluster 17. En Extremadura, ha quedado patente el respaldo a la continuidad de Almaraz, no solo por las personas que viven en el entorno de la central, donde están en juego 4.000 empleos, sino en toda la comunidad. Tres partidos de la Asamblea (PP, PSOE y Vox) han manifestado su apoyo expreso, y numerosos colectivos se han sumado a la plataforma 'Sí a Almaraz, sí al futuro'.

¿En qué momento cambió la percepción y por qué la ciudadanía muestra un apoyo, quizás no entusiasta, pero sí evidente a estas plantas? Son varios los factores:

Las energías renovables son el futuro. Nadie lo discute. Pero aún carecen de grandes sistemas de almacenamiento que aseguren el suministro con independencia del clima (viento, sol, lluvia...). También deben desarrollar y aplicar sistemas síncronos para mantener la estabilidad y la frecuencia de las redes eléctricas, ya que estos aportan la inercia que les falta a las renovables.

El mundo se ha complicado en los últimos años. La situación geopolítica aconseja tener más generación de energía propia y no depender de otras fuentes que se compran a países inestables. Por ejemplo, el gas sería la fuente que más garantía podría aportar al sistema español si no estuvieran las nucleares, pero, además de contaminante, se importa sobre todo de Argelia (35%) y Rusia (23.8%). Es lo que se llama soberanía energética.

La energía nuclear está ya considerada por Europa como una fuente limpia, al no tener emisiones contaminantes. Se están construyendo decenas de nuevos reactores en el mundo.

La seguridad supone otra clave. Pese a los accidentes históricos en Chernobyl o Fukushima, el ciudadano percibe estas plantas como lugares con altas exigencias. Almaraz está considerada entre las once más seguras del mundo por la Asociación Mundial de Operadores Nucleares. A ello hay que añadir la seguridad de suministro, más valorada aún tras el apagón.

Estas son las principales razones que han llevado a que la pretensión de las eléctricas de alargar la vida útil del parque nuclear español, al menos de Almaraz, la primera del calendario de cierre (primer reactor en 2027 y segundo en 2028), no haya encontrado un fuerte rechazo social, más bien al contrario.

Y en la misma línea, este viernes se ha conocido que las tres eléctricas propietarias de la planta --Iberdrola, Endesa y Naturgy-- han enviado una primera carta al Ministerio para la Transición Ecológica a fin de solicitar una prórroga al cierre de esta instalación, el principal motor de la zona. Se trata de revertir el calendario que en 2019 firmaron las compañías energéticas y la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), que prevé el cese de explotación ordenado de las centrales nucleares en España en el horizonte temporal 2027-2035. Si no se modifica, tras Almaraz seguirá la desconexión de Ascó I (finales de 2030), Ascó II (finales de 2031), Cofrentes (30 de noviembre de 2030), Vandellós (2035) y Trillo (17 de mayo de 2035).