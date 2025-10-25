Enfermedad animal
Los ganaderos extremeños recibirán la segunda mayor partida del país para paliar la tuberculosis
El Ministerio de Agricultura distribuirá en Extremadura 1.751.514 euros
El Periódico Extremadura
La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, presidida por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha aprobado esta semana la distribución entre las comunidades autónomas de 7.194.082 millones de euros para el programa nacional de control y erradicación de la tuberculosis bovina, en compensación por la falta de cofinanciación comunitaria. El reparto de estos fondos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación fue autorizado por el Consejo de Ministros.
De estos fondos, un total de 1.751.514 euros se distribuirán a Extremadura, la segunda mayor cuantía del país, tan solo por detrás de Castilla y León, que recibirá 1.923.755 euros. Cabe recordar que el pasado mes de marzo, el director general de Agricultura y Ganadería, José Manuel Benítez, el incremento de la tuberculosis bovina en la región, en los años 2023 y en 2024, se debió a la sequía. Según indicó en una comisión en la Asamblea, la Junta de Extremadura achacaba la subida de la prevalencia a la "transmisión indirecta" de la enfermedad en los puntos de agua.
En concreto, la prevalencia media de la tuberculosis en ganado bovino en Extremadura en 2024 fue del 4,73%, mientras que el año anterior estaba en el 4,56%. Desde el Ministerio de Agricultura destacan que esta línea de apoyo a las comunidades autónomas tiene como objetivo la ejecución de programas que permitan el control y posterior erradicación de determinadas enfermedades de los animales de importancia por sus implicaciones en la sanidad animal y por las consecuentes repercusiones que pueden tener tanto en la salud pública como en las exportaciones de los productos ganaderos españoles.
