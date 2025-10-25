Llamamiento a los jóvenes extremeños: últimos días para entrar en un concurso de gestión empresarial con más de 10.000 euros en premios

Los jóvenes de Extremadura tendrán la oportunidad de luchar por el título de "mejores empresarios virtuales de España" en la mayor competición nacional de simulación empresarial. El programa educativo 'Young Business Talents' matendrá abierto hasta el 31 de octubre el periodo de inscripción para su decimoquinta edición.

El año pasado participaron 409 jóvenes preuniversitarios de 11 centros docentes de la región que tuvieron que competir frente a 11.466 jóvenes preuniversitarios pertenecientes a 412 centros docentes de toda España.

Dirigir su propia empresa

Miles de estudiantes de todas las comunidades autónomas podrán convertirse en auténticos directivos y vivir en primera persona la gestión empresarial, a través de esta iniciativa organizada por Abanca y Praxis MMT. Para ello, los estudiantes tendrán que dirigir su propia empresa virtual con el uso de un avanzado simulador de gestión empresarial, en el que aprenderán lo mismo que se hace en las empresas reales como analizar, planificar, ejecutar y controlar, a la vez que desarrollan habilidades de dirección y gestión en los negocios.

Requisitos

Esta experiencia educativa pionera está dirigida a jóvenes "con talento empresarial e inquietudes emprendedoras", así como a cualquier centro docente a nivel nacional que quiera incorporar una experiencia educativa innovadora y exclusiva. Podrán participar estudiantes de entre 15 y 21 años que cursen 4º de ESO, Bachillerato o ciclos formativos de grado medio y superior.

La participación en esta competición es gratuita, y los equipos de estudiantes inscritos de cada centro docente recibirán en sus aulas de manera gratuita los avanzados simuladores de gestión empresarial, los mismos que se utilizan en escuelas de negocio, universidades y compañías más punteras, y que están valorados en más de 3.000 euros. Esta herramienta de aprendizaje, desarrollada por Praxis MMT, actúa como un laboratorio experiencial de gestión empresarial donde los participantes se enfrentan a un entorno competitivo que reproduce las dinámicas de una empresa real.

La final en abril

La competición dará comienzo en noviembre y estará compuesta por hasta cuatro fases online durante las cuales los alumnos gestionarán sus empresas a lo largo del curso desde el aula y con la ayuda de sus profesores, que les transmitirán el conocimiento teórico y les guiarán.

A lo largo del curso escolar tendrán que dirigir en concreto una empresa del sector de la alimentación, vendiendo productos lácteos, mientras toman las mejores decisiones en las áreas de marketing, comercial, operaciones, producción, recursos humanos y finanzas, para conseguir que su compañía consiga obtener los máximos beneficios económicos respecto al resto de participantes.

Al concluir el programa online, los mejores equipos -aquellos que hayan obtenido mayores ganancias para sus compañías-, se clasificarán para la gran final nacional que se celebrará en Madrid en el mes de abril y en la que se enfrentarán por el título de 'mejores empresarios virtuales de España'. Los ganadores se repartirán más de 10.000 euros en premios, entre estudiantes y profesores, así como diplomas acreditativos que les ayudará a mejorar su futuro profesional.