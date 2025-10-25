Qué supondría un horario fijo en Extremadura: ir al cole en plena noche o trabajar en verano a pleno sol

Este domingo, 26 de octubre, volveremos a cambiar los relojes para adaptar Europa al horario de invierno. A las tres de la madrugada, hora peninsular, serán de nuevo las dos, de modo que el día tendrá excepcionalmente 25 horas. La Comisión Europea ya abrió el debate en 2018 al anunciar la posibilidad de eliminar los cambios que se producen cada último domingo de marzo y octubre. Entonces se apoyó en una encuesta europea, donde el 80% de los casi 5 millones de personas consultadas estaban a favor de dejar un horario fijo, cansados de los ajustes de cada primavera y cada otoño. Sin embargo, la falta de consenso entre los países y sus representantes relegó la cuestión, que en todo caso debe ser aprobada por la Eurocámara y los Estados miembros.

El presidente español, Pedro Sánchez, anunció en el Consejo de Energía de la Unión Europea del pasado lunes, y también lo hizo por redes sociales, una propuesta para que 2026 sea el último año con cambios de horario, aduciendo que la razón original de estos vaivenes, el ahorro energético, ha perdido impacto. "Cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido", dijo. Sin embargo, ni Sánchez ahora ni la Comisión Europea en su momento se atreven a elegir el horario de invierno o de verano. ¿Con cuál nos quedamos?

Extremadura, en el extremo oeste

Extremadura se encuentra situada en el extremo oeste del continente europeo, de modo que cualquier modificación le afectaría especialmente. Además, en España la situación es compleja porque lleva fuera de su huso horario natural desde 1940, cuando adoptó el de Berlín y perdió el de Londres o Lisboa, que es el que le corresponde realmente por su situación geográfica. En verano, por ejemplo, el desfase de España se eleva a dos horas respecto a su huso natural (GMT+2), lo que hace que amanezca y anochezca más tarde, mientras que en invierno dicho desfase supone una hora (GMT+1).

Por ello, se elija el horario de invierno o de verano, las diferencias se percibirán bastante más que en otros países, sobre todo en comunidades tan al oeste como Galicia o Extremadura. Y ojo porque el cambio climático está provocando fuertes olas de calor, que habría que tener en cuenta al elegir uno u otro horario. ¿Puede un agricultor o un obrero trabajar en verano con el sol en la cabeza desde las 6.00 de la mañana? Repasamos todos los supuestos.

Una tabla realizada por este periódico de las horas de de salida y puesta de sol, tomando como referencia el día 1 de cada mes en Cáceres (situada en un punto más o menos intermedio de la comunidad extremeña), es bastante reveladora.

Así sería el horario de verano todo el año

Si se aplicara durante todo el año el horario de verano, por ejemplo, se mantendrían los amaneceres Se mantendrían los almacenes entre las 7.00 y las 7.30 desde mayo hasta agosto, ambos incluidos, es decir, lo que conocemos hasta ahora. Sin embargo, en los meses más fríos se produciría una situación singular: los extremeños entrarían a trabajar y a estudiar en enero completamente de noche, ya que el sol no comenzaría a salir por el horizonte hasta las 9.45 de la mañana. En diciembre, por ejemplo, tampoco amanecería hasta las 9.26 y en febrero hasta las 9.33. De hecho, durante siete meses no habría luz natural hasta después de las 8.00.

A cambio, para los que prefieran alargar las tardes el invierno, el mantenimiento del horario de verano permitiría retrasar el ocaso de forma muy perceptible, ya que nunca anochecería antes de las 19.00. En diciembre lo haría a las 19.02, en enero a las 19.12, en noviembre habría sol hasta las 19.24 y en febrero ya se alargaría hasta las 19.45

Y así quedaría el de invierno

Ahora imaginemos que se adopta el horario de invierno para todo el año. Entre octubre y marzo todo seguiría igual que hasta ahora, con esos amaneceres tempranos para empezar la actividad con sol (enero es quizás el peor mes porque no amanece hasta las 8.45, pero si se adopta el otro horario aún faltaría una hora). Pero mucho ojo con el verano.

Y es que habría sol desde las 6.00 de la mañana en junio, las 6.01 en julio y las 6.24 en agosto. Esto quiere decir, en una comunidad con las altas temperaturas de Extremadura, que la ciudadanía estaría soportando el calor toda la jornada laboral, y la solución de adelantar la entrada al trabajo perdería efectividad, salvo que se quiera marcar un inicio de jornada a las 5.00.

En cuanto a la puesta de sol, de continuar el horario de invierno, ya se sabe que en Extremadura el ocaso llega en diciembre a las 18.02 y en enero a las 18.12, pero en verano habría que acostumbrarse a tardes un poquito más cortas, ya que en junio anochecería a las 20.46, en julio a las 20.56 y en agosto a las 20.38. Esto, que podría suponer un alivio para muchas personas en los meses de más calor, tampoco gusta a todas, porque hay quien prefiere el sol del estío en el cielo hasta las 21.56 en pleno mes de julio, como bien ocurriendo en las últimas décadas.