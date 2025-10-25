Empresas y sindicatos piden a los políticos un acuerdo presupuestario: "Necesitamos estabilidad"

Los principales agentes sociales y económicos de la región (UGT, CCOO, Creex y CIEM) instaron ayer a los partidos a seguir negociando para alcanzar un acuerdo que posibilite la aprobación de los presupuestos autonómicos para 2026 y evitar así la posibilidad de unas elecciones anticipadas. Tal y como está de crispado el actual escenario político, la presidenta del Ejecutivo regional, María Guardiola, lo tiene difícil para recabar los apoyos que le permitan sacar adelante sus cuentas, calificadas como las más «altas y sociales» de la historia, al ascender a 8.657 millones de euros, con un crecimiento del 6,9%.

Las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos parlamentarios PSOE, Vox y Unidas por Extremadura se debatirán en pleno el próximo martes día 28 de octubre en la Asamblea. En caso de que estas fuesen rechazadas, como se prevé que pase, el presupuesto seguiría su tramitación en la Comisión de Hacienda para recibir enmiendas parciales y se sometería a una votación final en un pleno fijado para los días 22 y 23 de diciembre. La cuestión es que la jefa del Gobierno extremeño ya ha trasladado a las formaciones que convocará comicios si no la apoyan, pues considera que repetir la prórroga presupuestaria supondría un bloqueo para la región.

Sobre cómo ven la situación política actual fueron cuestionados ayer los representantes de los sindicatos y de las empresas extremeñas, tras participar en la reunión del Consejo de Concertación Social y Económica de Extremadura celebrado en la sede de Presidencia en Mérida. A su salida del encuentro, coincidieron en reclamar a los partidos «diálogo, consenso y estabilidad» para acordar las cuentas nuevas y evitar así el anticipo electoral, al entender que con este proceder se garantizaría la continuidad del crecimiento económico y social en la región.

Sindicatos

La secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez, lamentó la posibilidad de votar antes de que acabe la legislatura. «Desde el primer momento hemos dicho que los grupos parlamentarios y los partidos tienen que hacer un esfuerzo máximo para llegar a un acuerdo», indicó. «En toda negociación nadie consigue el 100% de lo que quiere, hay que buscar puntos de consenso», añadió. En esta línea, advirtió que unas elecciones anticipadas «ralentizarían el gasto y debilitarían a la región», al tiempo que insistió en que Extremadura necesita «estabilidad presupuestaria y parlamentaria para seguir avanzando en su crecimiento económico».

En este sentido se expresó la secretaria general de CCOO Extremadura, María Berrocal, quien cree necesario «que todos los partidos de la región se sienten para llegar a un acuerdo, porque eso será lo mejor para la clase trabajadora». Eso sí, rechazó las reducciones fiscales incluidas en los presupuestos autonómicos, al entender que estas «van en detrimento de los servicios públicos». «Vamos a seguir desde luego hablando con los partidos políticos democráticos de esta región para que haya un consenso y no un adelanto electoral, porque la posibilidad está dentro de la baraja», señaló.

Empresas

El secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), Javier Peinado, tampoco quiere adelantar la cita con las urnas. «Nos posicionamos en que la decisión corresponde a la presidenta de la Junta, pero desde luego no nos gusta el escenario, sobre todo, por el grado de incertidumbre que genera para un mandato tan corto», explicó. «Ni la falta de presupuestos ni unas elecciones son buenas noticias», manifestó, por lo que apeló a la «altura de miras de todos los grupos políticos en la Asamblea» para alcanzar un acuerdo. «Para el colectivo empresarial, contar con unos presupuestos es muy importante, ya que aportan previsibilidad, estabilidad y confianza», trasladó el dirigente de la patronal.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Empresarios y Autónomos de Badajoz (CIEM), José Luis Iniesta, recalcó la importancia de la estabilidad para el tejido productivo. «Defendemos a los empresarios de la comarca y lo que buscamos es que haya lo más idóneo, por lo que si hubiera presupuestos, que salieran adelante para dar continuidad y estabilidad», expresó. Con respecto al anticipo electoral no se posicionó: «Ni en contra ni a favor, lo que queremos es que se haga lo más conveniente para todos, que decida la Asamblea, nosotros seguiremos trabajando por el tejido empresarial».