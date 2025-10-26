El tiempo
Extremadura se prepara para una semana cargada de lluvias
La llegada de frentes asociados a borrascas atlánticas dará lugar a precipitaciones a partir del martes 28, que serán abundantes en el oeste peninsular
Extremadura encara desde este lunes una semana cargada de agua, después de un par de jornadas en las que la lluvia ha hecho acto de presencia tímidamente. Será a partir de este martes, 28 de octubre, cuando la llegada de frentes asociados a borrascas atlánticas dejarán abundantes precipitaciones en el oeste de la península, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Será una situación de vientos ábregos, húmedos y templados, por lo que las temperaturas serán suaves en general.
De este modo, este lunes no hay fenómenos significativos pero se esperan intervalos nubosos con probabilidad de precipitaciones débiles en el sur. Las temperaturas mínimas experimentarán un descenso y las máximas un ligero ascenso o sin cambios.
Tormentas
Será en la jornada del martes cuando se registren lluvias moderadas que se irán extendiendo de oeste a este y pueden ser localmente fuertes y acompañadas de tormenta al final del día.
La predicción para el miércoles es similar a la del día anterior, con intervalos nubosos y posibles lluvias débiles o moderadas acompañadas de tormentas.
Cabe recordar que este domingo el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha activado a las 14:00 horas la alerta amarilla por lluvias y tormentas en Vegas del Guadiana, Barros y Serena, extendiéndose también al sur de Badajoz, zonas en las que se prevé una precipitación acumulada de 15 litros en una hora. También cabe la posibilidad de que se puedan producir tormentas de intensidad superior de forma puntual. El aviso permanece activo hasta las 00:00 horas de este lunes.
- ¿Por qué se ha celebrado un desfile militar en la avenida de Huelva de Badajoz este viernes?
- Daniel Rodríguez, el joven de 21 años que revoluciona la IA desde Badajoz
- Los quioscos de prensa tienen los días contados en Badajoz
- Un nuevo reto por las calles de la ciudad: 'Código Badajoz', el escape room que enseña de forma diferente
- Joaquín Pérez Arroyo, Premio Empresario de Badajoz 2025
- Sergio, persona sin hogar en Badajoz: 'No queremos ser invisibles
- El 45% de los asistentes a las jornadas de la Delegación de Defensa en Badajoz, se plantea trabajar en el Ejército
- Quince años sin salir de un patio en Montijo: la historia de Runi se hace viral en redes sociales