Extremadura se prepara para una semana cargada de lluvias

Extremadura encara desde este lunes una semana cargada de agua, después de un par de jornadas en las que la lluvia ha hecho acto de presencia tímidamente. Será a partir de este martes, 28 de octubre, cuando la llegada de frentes asociados a borrascas atlánticas dejarán abundantes precipitaciones en el oeste de la península, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Será una situación de vientos ábregos, húmedos y templados, por lo que las temperaturas serán suaves en general.

De este modo, este lunes no hay fenómenos significativos pero se esperan intervalos nubosos con probabilidad de precipitaciones débiles en el sur. Las temperaturas mínimas experimentarán un descenso y las máximas un ligero ascenso o sin cambios.

Tormentas

Será en la jornada del martes cuando se registren lluvias moderadas que se irán extendiendo de oeste a este y pueden ser localmente fuertes y acompañadas de tormenta al final del día.

La predicción para el miércoles es similar a la del día anterior, con intervalos nubosos y posibles lluvias débiles o moderadas acompañadas de tormentas.

Cabe recordar que este domingo el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha activado a las 14:00 horas la alerta amarilla por lluvias y tormentas en Vegas del Guadiana, Barros y Serena, extendiéndose también al sur de Badajoz, zonas en las que se prevé una precipitación acumulada de 15 litros en una hora. También cabe la posibilidad de que se puedan producir tormentas de intensidad superior de forma puntual. El aviso permanece activo hasta las 00:00 horas de este lunes.