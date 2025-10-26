Cuatro de cada 10 extremeños tienen presbicia: así se aplica la regla del 20-20-20

Hasta un 36% de los extremeños presentan presbicia. De esta forma se desprende de un estudio realizado por Clínica Baviera, en el que también se detalla que un 35% de los españoles han afirmado haber tenido dificultades de visión durante el proceso de lectura en el último año. Este informe se ha presentado en el marco de la campaña 'La distancia que nos separa', cuyo objetivo es visibilizar los problemas de visión en el ámbito de la lectura, algo común en personas con presbicia, más conocida como vista cansada.

Los resultados han mostrado que la presbicia es el defecto visual más común entre la población, pues llega a afectar a un 42%. Así, las comunidades autónomas con mayor incidencia son Asturias (49%) y Aragón (48%), mientras que Extremadura (36%), Región de Murcia (36%), Canarias (34%) y Baleares (34%) son las que menos tienen. Según datos de la Clínica, la vista cansada afecta a un 60% de los mayores de 40 años, y suele comenzar a aparecer a los 48 años, y es que el envejecimiento provoca que el cristalino vaya perdiendo su enfoque a distancias cercanas.

"Es importante visibilizar los problemas de visión que, como la presbicia, nos pueden impedir seguir una rutina de lectura, por eso con esta campaña buscamos concienciar de la importancia de saber que es un problema que se puede operar", ha afirmado la oftalmóloga de la Clínica Baviera Madrid, la doctora Clara Martín, quien señala que uno de los primeros síntomas de los problemas de visión asociados a la edad es la dificultad para leer, lo que puede dar lugar a un abandono de este hábito.

Cabe destacar que otro 35% de los encuestados ha reconocido que necesita alejar el libro para poder leer, y en torno a un 53% de las personas con presbicia han notado dificultades durante la lectura en el último año, especialmente en formato papel (78%), en dispositivos electrónicos (50%) y en el trabajo o el estudio (33%). Otras molestias derivadas de la presbicia son la fatiga visual, el enrojecimiento y la sequedad ocular, el lagrimeo o la sensación de arenilla.

"Esto conlleva determinadas dificultades en actividades cotidianas, pero sobre todo a la hora de leer, por la necesidad de alejarse de los objetos para ver con nitidez", ha sostenido la doctora. Sin embargo, ha subrayado que existen diferentes técnicas quirúrgicas "muy seguras y eficaces" para tratar este defecto refractario. "La opción más frecuente es el implante de una lente intraocular multifocal que sustituye al cristalino envejecido y hace su función de enfoque. En general, las diferentes técnicas quirúrgicas para corregir la presbicia son ambulatorias (sin ingreso), sencillas, rápidas y el tiempo de recuperación suele ser corto", ha añadido.

Los consejos

De cara a proteger la visión durante la lectura, la especialista ha aconsejado hacer "pequeños descansos" en los que se debe mirar a un objeto lejano, con el fin de evitar la fatiga ocular. En ese sentido, ha incidido en la regla del 20-20-20, que consiste en descansar 20 segundos por cada 20 minutos de lectura, mirando a una distancia de 20 pies (seis metros). Del mismo modo, ha recomendado parpadear con frecuencia e hidratar los ojos, de forma que se evite la sequedad ocular, pudiendo llegar a usar lágrimas artificiales en caso de ser necesario.

El uso de un iluminación apropiada también es importante a la hora de leer, siendo mejor usar luz natural, evitando que llegue directamente a los ojos y que haga sombras. Mantener una distancia adecuada, de unos 40 centímetros entre los ojos y el libro, es igualmente recomendable, y el libro debe colocarse por debajo del eje visual, razón por la que es mejor no leer completamente tumbado o con el libro muy elevado. Por último, la doctora ha instado a revisar la vista de forma periódica, especialmente a partir de los 50 años, para realizar una valoración de la salud visual y así prevenir la aparición de futuros problemas.