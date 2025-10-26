El gusano de la harina, la nueva proteína que alimentará a cerdos, tencas y perdices en Extremadura

Mide aproximadamente 2,5 centímetros y pesa tan solo un gramo, pero en poco tiempo se convertirá en una fuente de proteína para cerdos, tencas y perdices en Extremadura. La empresa Ganadería C.V., en Trujillo (Cáceres), ha puesto en marcha una granja que prevé criar más de 2.000 kilos de larvas al mes.

Según cuenta su propietario, José Capilla, la idea surgió durante uno de sus viajes por el mundo, donde detectó una "incipiente necesidad" de nuevas fuentes de proteínas para la población, que cada vez dispone de "menos recursos", hasta el punto en el que no habrá "suficiente en los años venideros", señala. Asimismo, observó que en Asia este tipo de producto, la harina de insecto, ya no solamente el gusano de la harina sino de otros como escarabajos, hormigas, saltamontes o escorpiones, se encuentra culturalmente aceptada y es de uso común, a diferencia de Europa o España, donde no es un "producto visible".

Resultados empíricos, nada de “prueba y error”

Partiendo de esta base, explica, lo que han planteado junto con la Universidad de Extremadura es un proyecto común para analizar los beneficios de la harina de Tenebrio Molitor, un insecto que criarán en sus instalaciones para el alimento del cerdo ibérico, de perdiz y de tenca, tres especies que están muy “arraigadas” en la comunidad de Extremadura. De este, esperan, tendrán resultados en el primer trimestre del año que viene, lo que permitirá que la granja comience a funcionar.

En ese sentido, Capilla deja claro que se trata de un estudio completo de los beneficios, no un simple método de “prueba y error”. “Esto es un estudio que está soportado por un método empírico, que completarán nuestros propios resultados que hemos realizado tanto en cerdo como en perdiz, cuyas pruebas han sido totalmente satisfactorias”. Esto, además, les permitirá mejorar y madurar el proceso de producción, otro de sus grandes retos. “La parte de afinar, de extracción de la grasa, cómo poder aprovechar todos sus subproductos que tienen mucho valor de mercado, es todo un proceso que se debe trabajar mucho”, sostiene.

Por lo pronto, tendrán que esperar a los resultados del estudio de la UEX, pero desde Ganadería C.V. ya se muestran ilusionados. “Vamos a empezar con 2000 metros de instalaciones, vamos a crear ocho puestos de trabajo. Ya tenemos todos los registros sanitarios, licencia de actividad y estamos terminando la obra de la implantación de la fábrica”, celebra Jorge Pérez.

Economía circular

Por su parte, el director técnico del proyecto, Ricardo Silva, apunta que, dentro de los beneficios que ofrece este nuevo negocio, el que más destaca es la “economía circular”, ya que se puede producir la creación del gusano a partir de prácticamente cualquier alimento. “Tenemos, por ejemplo, la capacidad de absorber excesos de su producción del tomate o el aguacate, y podemos utilizar eso para crear proteínas, sin desperdicios y con un aprovechamiento prácticamente del 100% de lo que ofrece la agricultura en Extremadura”.

Así, defiende, “creemos que podemos cambiar el mercado”. “Es una economía circular efectivamente porque no solamente no genera desperdicios, sino que lo recicla”. Además, del insecto, al igual que del cerdo u otros animales, se aprovecha todo. “Partiendo de la materia prima que es la harina, luego se ramifica a estiércol o abono natural, y también están los lípidos que se utilizan mucho en el sector farmacéutico”, detalla.

Por lo tanto, afirma, no solo se reduce el desperdicio alimentario, sino que permite mantener un precio constante a los proveedores. “Esto también es un plus para nosotros porque uno de los principales problemas de la agricultura y la ganadería es la fluctuación del coste y la incertidumbre de toda la materia prima como el pienso y otros suministros”, expone. "Nuestro objetivo es contribuir a un futuro más sostenible desde la innovación y desde la responsabilidad", resalta Jorge Pérez, director de proyecto.

Y también más sostenible

Asimismo, resalta, se debe tener en cuenta que en un país como España, que es eminentemente agrícola, la extensión para fabricar un kilo de harina de insecto es “infinitamente menor que para criar un ternero o un cerdo”. “Una vaca necesita como mínimo 1,6 hectáreas para desarrollarse un año, que está establecido por la regulación de la Comunidad Económica Europea, mientras que en esa misma extensión puedes criar millones y millones de insectos, cuyo ciclo de maduración hasta el sacrificio son tres meses”.

De esta forma, calcula, en comparación, en sus instalaciones iniciales de nave de recría pueden llegar a generar unos 2.000 kilos mensuales, frente a las 20 hectáreas que se necesitaría para conseguir esa cantidad de proteína tradicional.

Por otro lado, Capilla también subraya el ahorro de recursos hídricos, que en zonas como Extremadura se convierte en un “problema real” en las épocas donde los factores climatológicos y ambientales no son favorables. “En otro tipo de ganadería se debe recurrir a recursos adicionales porque, por ejemplo, no ha llovido lo suficiente, y eso a nosotros no nos afectaría”.

Extremadura, condiciones ideales

En cuanto a su elección de sede, Capilla asegura que han seleccionado Trujillo por tres motivos. Primero, por facilidad, puesto que dispone de una finca en esa localidad; el segundo, y como punto “fundamental”, porque presenta unas “condiciones climatológicas ideales para la cría de gusano”, que necesita una temperatura estable de unos 24 grados. “Es más sostenible climatizar las instalaciones en Extremadura, que durante 7 meses tiene un clima estable, que en la zona del norte, que hablamos de -4º durante 5 meses”, determina.

La tercera razón, apunta, se debe a que Extremadura es una región eminentemente ganadera y agrícola, en la que muchos de sus productos se generan de la recolección de la fruta y la verdadera. Así, “logísticamente nos resultará mucho más sencillo el aprovisionamiento de ese subproducto para alimentar a nuestra ganadería”. “Y, bueno, porque Extremadura tiene mucho potencial y, sinceramente, el Gobierno regional está muy abierto a nuevas tecnologías para la región, que todos sabemos que necesita una industria mucho más sostenible y por supuesto mucho más amplia”, remarca José. Además, añade Jorge, Trujillo, dentro de lo que es Extremadura, tiene unas comunicaciones aceptables con Madrid y Sevilla, "beneficiosas en vista a la distribución".

Consumo en humanos

Finalmente, aunque el proyecto se sustenta principalmente en el aporte proteico de la harina de gusano en el pienso para cerdos, tencas y perdices, no cierran la puerta a comenzar a estudiar, dentro de unos años, también los beneficios en la alimentación humana, con la que se encuentran “muy de acuerdo”.

“La proteína de harina de gusano no es ni diferente ni tiene un sabor distinto a cualquier otro tipo de harina. Además, es bastante más limpia y su producción es interesante, e incluso es mucho más rica que la típica de soja o de suero de leche, pero esto es una cuestión de mentalidades”, concluye.